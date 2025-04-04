Ryan Kent'ten Fenerbahçe itirafı: 'Oynamamı engelleyen...'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 14:04

Güncelleme: 04.04.2025 - 14:04

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 7 ay kulüpsüz kalan ve geçtiğimiz günlerde ABD'nin Seattle Sounders takımına imza atan Ryan Kent, transferi süreci ve sarı lacivertli takımda yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MLS kulübünün resmi internet sitesine konuşan İngiliz futbolcu, yeni takımında çıktığı ilk antrenmanın ardından yaptığı açıklamada "Evden uzakta bir ev" dedi.

"O KULÜPTE OYNAMAYA DEVAM ETMEMİ ENGELLEYEN BAZI ŞEYLER VARDI"

İskoçya'nın Rangers takımında geçirdiği 5 sezonun ardından transfer olduğu Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamaya Kent, sarı lacivertli kulüpteki günleriyle alakalı olarak "Yukarıdaki insanlarla ilk yılda yaşanan sorunlar, o kulüpte oynamaya devam etmemi engelleyen bazı şeyler vardı" ifadelerini kullandı.

"BAZI TAKIMLARDA YÖNETİCİLER YAPMAK İSTEDİKLERİNİZİ ENGELLİYOR"

Seattle Sounders Yardımcı Antrenörü Andy Rose'un kendisi için "Fenerbahçe'den ayrılıp müsait olması, bizim için keşfetmemiz gereken ilginç bir fırsattı. Bize katılmayı seçtiği için gerçekten heyecanlıyız" sözlerini sarf etmesi üzerine bu duyguların karşılıklı olduğunu vurgulayan Kent, "Antrenörlerin heyecan verici bir oyuncu aradıklarını söylemelerini duymak beni heyecanlandırdı. Bazı takımlara gidiyorsunuz ve yöneticiler bir oyuncu olarak yapmak istediklerinizi yapmanızı engellemek istiyor. Ben heyecan verici bir oyuncuyum" dedi.

"Kariyerimde birkaç zor yıl geçirdim, muhtemelen her şeyden çok, oyunda keyif bulmaya çalışmak" diye konuşan Ryan Kent, Seattle Sounders'ın sadece kariyerini canlandırmak için değil, aynı zamanda oyuna olan sevgisini yeniden keşfetmek için mükemmel bir yer olacağını söyledi.

28 yaşındaki futbolcu, boşta kaldığı 7 aylık süreçte başka takımlardan da transfer teklifi aldığını belirterek "Birçok takımı geri çevirdim ama nihayetinde Seattle benim için doğru takımdı" dedi.

Seattle Sounders'tan gelen teklifi kabul etmesinde bir sürü etken olduğunu vurgulayan İngiliz kanat oyuncusu "Bence her şeyden çok, konuştuğum insanların dürüstlüğü ve yaptıkları iş konusunda gerçekten tutkulu olmaları. Oyuncularla iyi bir ilişkileri var. Soyunma odasında kısa bir zaman geçirmeme rağmen harika bir takım" ifadelerini kullandı.