Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rybakina ve Swiatek, Roland Garros'ta ikinci tura kaldı

Rybakina ve Swiatek, Roland Garros'ta ikinci tura kaldı

25.05.2026 17:11:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Rybakina ve Swiatek, Roland Garros'ta ikinci tura kaldı

Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların dünya 2 ve 3 numaraları Kazak Elena Rybakina ile Polonyalı Iga Swiatek, ikinci tura kaldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların dünya 2 ve 3 numaraları Kazak Elena Rybakina ile Polonyalı Iga Swiatek, ikinci tura kaldı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların dünya 2 ve 3 numaraları Kazak Elena Rybakina ile Polonyalı Iga Swiatek, ikinci tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın ikinci gününde 4 kez Fransa Açık şampiyonu Swiatek, Avustralyalı Emerson Jones'u 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

İki kez grand slam şampiyonu Rybakina ise Sloven rakibi Veronika Erjavec'i 6-2 biten setlerle 2-0 yendi.

Tek kadınlarda İtalyan Jasmine Paolini (13) ve Belçikalı Elise Mertens (23), tek erkeklerde ise Avustralyalı Alex de Minaur (8), Fransız Arthur Rinderknech (22), İspanyol Rafael Jodar (27) ve İtalyan Matteo Berrettini adlarını ikinci tura yazdırdı.

İlgili Konular: #roland garros #iga swiatek #elena rybakina

İlgili Haberler

Zeynep Sönmez'den bir tarihi başarı daha: 'En iyi dereceli' Türk tenisçi oldu
Zeynep Sönmez'den bir tarihi başarı daha: 'En iyi dereceli' Türk tenisçi oldu Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasman listesinde milli tenisçi Zeynep Sönmez, 59. sıraya yükselerek Türkiye rekorunu kırdı.
Zeynep Sönmez'in Roland Garros'taki rakibi belli oldu
Zeynep Sönmez'in Roland Garros'taki rakibi belli oldu Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros'taki ilk turunda Daria Kasatkina ile eşleşti
Zeynep Sönmez'den Roland Garros'a erken veda
Zeynep Sönmez'den Roland Garros'a erken veda Zeynep Sönmez, Roland Garros ilk turunda Daria Kasatkina'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.