Zeynep Sönmez'in Roland Garros'taki rakibi belli oldu

22.05.2026 09:57:00
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros'taki ilk turunda Daria Kasatkina ile eşleşti
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Roland Garros'a ana tablodan katılacak Zeynep Sönmez'in ilk turdaki rakibi Daria Kasatkina oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre Zeynep Sönmez, 24 Mayıs Pazar günü başlayacak ana tablo mücadelesinin ilk turunda, dünya 62 numarası Daria Kasatkina ile eşleşti.

Dünya sıralamasında 59'unculuğa yükselen Zeynep, "en iyi dereceye sahip Türk tenisçi" ünvanını almıştı.

Milli tenisçi, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 3. tura çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Zeynep Sönmez'den bir tarihi başarı daha: 'En iyi dereceli' Türk tenisçi oldu Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasman listesinde milli tenisçi Zeynep Sönmez, 59. sıraya yükselerek Türkiye rekorunu kırdı.
Zeynep Sönmez Roma Açık'ta ikinci tura çıktı! Zeynep Sönmez, Roma Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda karşılaştığı İtalyan raket Jennifer Ruggeri'yi 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Zeynep Sönmez, Roma Açık'a 2. turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roma Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda ABD'li rakibi 5 numaralı seribaşı Jessica Pegula'ya 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilerek elendi.