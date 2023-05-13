Sabah FC - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 13.05.2023 - 10:54

Güncelleme: 13.05.2023 - 10:54

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen yurttaşlar yararına oynanacak maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşılaşacak.

SABAH FC - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın deprem bölgesindeki yaraların sarılması ve bölgeye okullar yapılması amacıyla başlattığı 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası dahilinde oynanacak olan ve tüm gelirinin depremzedeler için yapılan okul projesine aktarılacağı Sabah FC - Beşiktaş kardeşlik maçı 13 Mayıs Cumartesi saat 17.00'de başlayacak.

SABAH FC - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Dostluk karşılaşması Kanal D ekranlarından naklen yayımlanacak.

Azerbaycan Premier Lig'de iyi bir sezon geçiren Sabah FC, lider Karabağ'ın ardından ligde 2. sırada bulunurken, Beşiktaş ise Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde yer alıyor.