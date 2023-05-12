U16 Gelişim Ligi'nde şampiyon Beşiktaş
U16 Gelişim Ligi finalinde Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu.
U16 Gelişim Ligi final karşılaşmasında Beşiktaş ile Konyaspor, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar, 38'inci dakikada Cumali Gürsel'in golüyle 1-0 önde kapattı.
Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu, 48'inci dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. 59'uncu dakikada Ozan Sevim, attığı golle skoru belirledi: 3-0.
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