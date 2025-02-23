Sabri Sarıoğlu'ndan derbi değerlendirmesi: 'Bu durum zayıf nokta olabilir'
Galatasaray'ın eski kaptanlarından Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu.
Sabri Sarıoğlu ligde yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi KAFA Sports'da açıklamalar yaptı.
Galatasaray'ın üçlü savunmanın dezavantajını yaşadığını belirten Sabri Sarıoğlu, "Daha oturmuş bir sistem değil. Ona göre oyuncu lazım. Bu sistemde özellikle kanat beklerin inanılmaz dinamik olması gerekiyor. O dizilişi oynayabilmek için sezon başında tüm futbolculara ezberletmek lazım" ifadelerini kullandı.
Derbide beraberliğin Fenerbahçe'ye yaramayacağını aktaran Sarıoğlu, "Fenerbahçe taraftar baskısı yaşayacak ve mutlaka kazanmak zorundalar. Psikolojik olarak bu durum zayıf nokta olabilir. Beraberlik onlara yaramaz. Fenerbahçe'nin kanat bekleri de zayıf. Geçiş yediklerinde çok sıkıntı yaşıyorlar" dedi.
Galatasaray'ın yeni transferi Frankowski'ye ayrı parantez açan Sabri Sarıoğlu, "Frankowski'yi Rizespor maçında izledim. İyi bir oyuncu. Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyorum. Derbide ilk 11'de başlayabilir" şeklinde konuştu.
Son olarak şu anki Galatasaray kadrosundan hangi futbolcuyu kendi dönemindeki takıma almak istediği sorulan Sarıoğlu, Victor Osimhen yanıtını verdi.
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