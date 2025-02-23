Fenerbahçe derbisi öncesi Mauro Icardi'den Florya çıkarması!
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi, cumartesi gecesi İstanbul'a geldi. Icardi, pazar günü Florya'ya gitti ve Fenerbahçe derbisi öncesi son idmanda takım arkadaşlarının yanında oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanda Mauro Icardi de yer aldı.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisine ülkesi Arjantin'de devam eden Icardi, Fenerbahçe derbisi için cumartesi gecesi İstanbul'a geldi. Icardi, pazar günü Florya'ya gitti ve Fenerbahçe derbisi öncesi yapılan son antrenmanı takip ederek takım arkadaşlarının yanında oldu.
Etiketler: #Icardi #galatasaray #Derbi
Spor Haberleri
- İstanbullular eve kapandı, onlar kulaç attı
- Kayserispor, Jakirovic ile kaybetmiyor!
- Mauro Icardi'den Florya çıkarması!
- Lens cephesinden Frankowski açıklaması
- Dirk Kuyt'tan derbi mesajı!
- Tümer Metin'den derbi iddiası
- Robin van Persie eski takımına imza attı!
- Felipe Melo'dan derbi için skor tahmini!
- Alperen Şengün'ün 'double-double'ı galibiyete yetmedi
- Jose Mourinho'dan stoper kararı!
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den flaş yalanlama
- 'Cumhurbaşkanı'nın sınıf arkadaşları kim?'
- Diş hekimini vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı
- AKP Kongresi'ne katılacaklar mı?
- Soğuk hava dalgası sürecek mi?
- MKYK'de yer alan sürpriz isimler dikkat çekti
- 'Kız isteme' merasimi silahlı çatışmaya döndü!
- 4 bin 753 kişiye 'HDK soruşturması'
- Yaşam süresi en uzun iller belli oldu
- Kongre öncesi Gelecek'ten istifa!