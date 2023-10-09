Sacha Boey çağrılmamıştı... Fransa kadrosunda değişiklik!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 20:46

Güncelleme: 09.10.2023 - 20:46

EURO 2024 Elemeleri'nde Hollanda ve İskoçya ile karşılaşacak Fransa'da sakatlık kabusu bitmiyor.

Fransa Milli Takımı'na Jules Kounde ve Dayot Upamecano'dan sonra bir sakatlık haberi daha geldi.

Sacha Boey

SACHA BOEY ÇAĞRILMADI

Sakatlık geçiren savunma oyuncusu Axel Disasi kadrodan çıkartıldı. Axel Disasi'nin yerine kadroya seçilen yeni ismin Leipzig forması giyen Castello Lukeba olduğu açıklandı.

Fransa Milli Takımı'nın kadrosu için Galatasaray forması giyen Sacha Boey'in de adı gündeme gelmişti. Sacha Boey'in bu sakatlıkların ardından halen kadroya çağrılmaması Fransa'da gündem yarattı.