Galatasaraylı Sacha Boey'den flaş açıklama: 'Bizim soyunma odamız Erdoğancı'

Yayınlanma: 07.09.2023 - 12:39

Güncelleme: 07.09.2023 - 12:56

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Sacha Boey, Fransız basınından So Foot'a açıklamalarda bulundu.

Sporx'in aktardığına göre Fransız futbolcu, İstanbul'daki yaşamından bahsederken Galatasaray'daki kariyerine dair önemli ayrıntıları paylaştı.

Sacha Boey'in açıklamaları şu şekilde:

- Suudi Arabistan’dan 100 milyon Euro maaş teklifi alsan gider misin?

''Elbette. Geleceği düşünmek lazım. Aileye iyi yaşam şartları sunmak önemli. Benzema’yı çok eleştirdiler ama böyle bir teklife nasıl hayır diyeceksiniz, geri çeviremezsiniz. Gerçekçi olmak lazım.''

''GÖZYAŞIM KALMADI''

- En son ne zaman ağladın?

''Çok uzun zaman oldu, hatırlamıyorum bile. Ayrıca ağlayamıyorum, sanırım gözyaşım kalmadı, bitti.''

- Futbolcu olmasan ne olurdun?

''Hiçbir şey. Bazen konuşuyoruz ve elimden hiçbir şey gelmiyor. Futbol bir noktada hayatımı kurtardı.''

''HAYALİMDEKİ LİG...''

- Hesabında kaç para var biliyor musun?

''Bilgim yok, annem ilgileniyor tüm bu işlerle. Her ne kadar milyoner olmasam da ben sadece parayı harcama kısmı ile ilgileniyorum.''

- Hayalini kurduğun bir takım var mı?

''Bir takımdan ziyade Premier Lig hayali kurduğumu söyleyebilirim. Tabii Montreuil’den çıkan biri olarak PSG forması giymek de güzel olurdu ama hayal boyutunda bir arzu ve istek değil bu.''

''EN İYİ KEBAP''

- Sence Fransa Ligue1 Avrupa’nın 5 büyük liginden biri mi gerçekten?

''Kesinlikle ilk 3 içinde yer alan bir lig. Avrupa kupalarındaki başarısızlık bir şey değiştirmiyor. Ligue 1’de oynamak çok zor.''

- Fransa ve Türkiye’de en iyi kebabı nerede yiyebiliriz?

''Fransa’da Montreuil’de ‘Galatasaray’ adında bir mekan var orayı söyleyebilirim. Bu arada iyi kebabın tarifi yalnızca et ve sostan ibaret olmasıdır.''

''BERKAN KUTLU GECEYİ BİZİM EVDE TAMAMLADI''

- Takım arkadaşların arasında Şampiyonluk kutlamalarını Jack Grealish gibi bitiren biri oldu mu?

''Çok fazla. Özellikle yakın arkadaşım Berkan Kutlu geceyi bizim evde sarhoş tamamladı.''

Berkan Kutlu

- Gelecek sezon Afrika Kupası’nda mı boy göstereceksin yoksa Euro 2024’te mi?

''İnşallah Euro 2024’te.''

''ANİMATÖRÜ DÖVMÜŞTÜM''

- Sizin mahalleden çıkan en ünlü isim kim?

''Mahallemden bir isim vermek zor ama Montreuil’den çıkan en ünlü isim Nordi Mukiele. Üstelik o da sağ bek oynuyor.''

- Yaptığın en büyük saçmalık neydi?

''Bu söylediğimden gurur duymuyorum ama bir keresinde otobüste bir animatörü dövmüş ve daha sonrasında dövdüğümü kabul etmemiştim yoksa beni mahvederlerdi, uyanık olmam gerekiyordu.”

''BİZİM SOYUNMA ODAMIZ ERDOĞANCI''

- Cenaze törenin için bir şarkı seçecek olsaydın bu hangi şarkı olurdu?

''Herhangi bir müzik olsun istemiyorum. Kuran yeterli olacaktır.''

- Galatasaray soyunma odası daha çok Erdoğancı mı yoksa karşısında mı?

''Türkiye’de çok hassas bir konu bu. Bilinen oyuncuların bu konuda fikir belirtmeleri çok zor ama bizim soyunma odamızın daha çok Erdoğancı olduğunu söyleyebilirim.''