Sadettin Saran açıklama yapmıştı: Robert Lewandowski'den transfer yanıtı!

Sadettin Saran açıklama yapmıştı: Robert Lewandowski'den transfer yanıtı!

16.11.2025 14:32:00
Cumhuriyet Spor
Sadettin Saran açıklama yapmıştı: Robert Lewandowski'den transfer yanıtı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona forması giyen 37 yaşındaki Polonyalı oyuncu Robert Lewandowski, hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Polonyalı futbolcu, "Yakında hangi yolu seçeceğime karar vermeye ve seçeneklerimi görmeye hazır olacağım. Şu anda sakinim. Birkaç ay sonra nerede olacağımı ve ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Acele etmem gereken bir şey yok ve acele etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Barcelona, sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alan Lewandowski ile ilgili son kararını henüz vermediği kaydedildi.

FENERBAHÇE İLE ADI GEÇİYORDU

37 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin de transfer gündemine geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, katıldığı bir televizyon programında Lewandowski iddiasına cevap verdi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, son zamanlarda Fenerbahçe ile ismi anılan Barcelona'nın yıldız forveti Robert Lewandowski hakkında gelen soruya cevap verdi.

"NEREDEN ÇIKTI LEWANDOWSKI?"

Beyaz Futbol'da Sinan Engin'in Sadettin Saran'a yönelttiği Lewandowski sorusuna Saran, şaşkınlıkla cevap verdi.

Sinan Engin'in sorusuna şaşıran Saran, "Nereden çıktı Lewandowski?" cevabını verdi.

12 MAÇTA 7 GOL

Barcelona forması altında bu sezon 12 maçta süre bulan Lewandowski, 7 kez ağları havalandırdı.

