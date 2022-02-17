Sadettin Saran: Başkanlık benim hayalim

17 Şubat 2022 Perşembe, 10:45

Avcılar Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Avcılar'da Gençlik ve Spor Söyleşileri'nin ilk konuğu eski milli futbolcu Ümit Özat oldu. Özat konuşmaya başlarken, salondaki bir grup Fenerbahçeli taraftar ‘Efsane kaptan’ diye tempo tuttu.

Özat, 10 yıldan bu yana görüşmediğini ve kendisinden hiçbir beklentisi olmadığı için vurgulamak istediği aynı salonda bulunan iş insanı Sadettin Saran’ın sarı-lacivertli ekibin başkanlığına az kaldığını söyledi. Ümit Özat, “Saran, gelecekteki en yakın kongredeki başkan adayı değil, başkanıdır” dedi.

ISTAKOZ BENZETMESİ

Özat, Türkiye’de teknik direktörlük yapmanın çok zor olduğunu tüm isimlerin bir kişinin iki dudağının arasında olduğunu, 10 isim ve 200 kulüp bulunduğunu anlatırken, “Hayatım boyunca hiçbir zaman çıkar ilişkisine girmedim. Türk futbolu doğru bir yerde değil. Zaten bu koşullarda düzelmesi mümkün değil. Futbolu bilen insanlar futbolu yönetmiyor. İşin ehli olmayan insanlar işin içerisinde. Türkiye’de herkesin ‘Bildiği’ iki şey var; Biri futbol, diğeri siyaset. İkisinde de durumumuz ortada. Avrupa’da kulüp başkanını seneden seneye görürdük, burada soyunma odasında görüyoruz. Mevcut başkana bir soru soruyorlar; Neden altyapıdan kimse yok? Diyor ki; Bir ıstakoz bile 5 yılda bir yetişir. Türk milletinin yüzde 90’ı ıstakozu ya televizyonda ya dergide görmüştür. Verdiği örneğe bak. Ama para bende düdüğü ben çalarım diyor. Türk futbolunun özeti bu bence. Diğer takımlarda oynayan satabileceğiniz çok sayıda isim var. Ya Fenerbahçe’de? Fenerbahçe’den 2007’de ayrıldım. 1.5 şampiyonluğumuz var. Geçen 15 senede en az 5 şampiyonluk alman lazım. Senin forman zaten 2 puan, 1 puan alamıyorsan… Şimdi sadece Ali Koç’u eleştiriyoruz ama geçmiş dönemin de hataları var" diye konuştu.

BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

Söyleşinin ikinci konuğu Sadettin Saran, ‘Sıfırdan Zirveye’ konulu söyleşide çocukluğundan iş yaşamına kadar yaşadıklarını izleyicilere aktardı. Saran, karşılaştığı zorluklar ve başarıya giden yolu deneyimleri ile anlatırken son bölümde başkanlık konusunun sürekli gündeme getirildiğini söyledi.

Saran, bu toplantıda gençlere önemli bilgiler vermek istediğini ifade ederken, “Kongre ortada yok. Şimdi o konulara girmeyelim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ama benim küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. Hiçbir zaman saklamadım. İlk beni Aziz bey yönetime alırken de söyledim; İnşallah ben bir gün başkan olurum. O zaman Nihat bey ‘Oğlum böyle bir şey söylenir mi?’ dedi. Niye söylemeyeyim, benim hayalim” dedi.

