Cumhuriyet Gazetesi Logo
Daveti neden geri çevirdiği belli oldu... Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'ın teklifine ret!

Daveti neden geri çevirdiği belli oldu... Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'ın teklifine ret!

30.11.2025 14:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Daveti neden geri çevirdiği belli oldu... Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'ın teklifine ret!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i özel olarak derbiye davet etti. Özbek'in Saran'ın davetini derbileri izlememe uğuru nedeniyle reddettiği iddia edildi.

Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Sadettin Saran, Dursun Özbek'i özel olarak derbiye davet etti.

DURSUN ÖZBEK'TEN SADETTİN SARAN'IN TEKLİFİNE RET

Dursun Özbek ise Sadettin Saran'ın derbi davetini kibarca geri çevirdi.

HT Spor'a göre Özbek, derbileri izlememe uğuru nedeniyle Saran'ın davetini reddetti.

ÖZBEK HARİÇ TAM KADRO DERBİYE

Galatasaray yönetimi, Dursun Özbek dışında Kadıköy'deki derbiye tam kadro gidecek.

Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat 20:00'de başlayacak.

İlgili Konular: #Derbi #dursun özbek #Sadettin Saran

İlgili Haberler

Dev derbi öncesi... Milan Skriniar'dan Galatasaray açıklaması!
Dev derbi öncesi... Milan Skriniar'dan Galatasaray açıklaması! Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, derbi öncesi açıklamalarda konuştu. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray maçını değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları, Galatasaray derbisine geliyor!
Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları, Galatasaray derbisine geliyor! Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisi öncesi Tuncay Şanlı, Appiah, Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen gibi kulüp efsanelerini maça davet etti.
Osimhen derbide var mı? Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Osimhen derbide var mı? Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Süper Lig'in lideri Galatasaray, 14. haftada dev derbide Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Pazartesi günü oynanacak kritik derbi öncesi Osimhen’in son durumu merak ediliyor. Peki, Osimhen derbide var mı? Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı?