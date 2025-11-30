Daveti neden geri çevirdiği belli oldu... Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'ın teklifine ret!

Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Sadettin Saran, Dursun Özbek'i özel olarak derbiye davet etti.
DURSUN ÖZBEK'TEN SADETTİN SARAN'IN TEKLİFİNE RET
Dursun Özbek ise Sadettin Saran'ın derbi davetini kibarca geri çevirdi.
HT Spor'a göre Özbek, derbileri izlememe uğuru nedeniyle Saran'ın davetini reddetti.
ÖZBEK HARİÇ TAM KADRO DERBİYE
Galatasaray yönetimi, Dursun Özbek dışında Kadıköy'deki derbiye tam kadro gidecek.
Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat 20:00'de başlayacak.