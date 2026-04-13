13.04.2026 17:58:00
Sadettin Saran'dan Fenerbahçeli voleybolculara ziyaret!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Voleybol Sultanlar Ligi finalinde VakıfBank ile mücadele eden Fenerbahçe Medicana'nın takım kampını ziyaret etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Vodafone Sultanlar Ligi final etabındaki üçüncü maçında VakıfBank'a konuk olacak Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nı kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekibi serinin ikinci maçında gösterdiği performanstan dolayı tebrik eden Saran, takıma olan inancını dile getirdi ve şampiyonluk yolunda Fenerbahçe Medicana'ya başarılar diledi.

FİNAL SERİSİNDE EŞİTLİK VAR

Ziyarette genel sekreter Orhan Demirel de hazır bulundu.

Başkan Saran ayrıca ziyaret sonunda otelde kamp yapan çocukların da fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

Vodafone Sultanlar Ligi final etabındaki seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor.

