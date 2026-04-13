Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den Ederson açıklaması: Saldırganlar tespit edildi!

13.04.2026 17:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor maçında Brezilyalı kaleci Ederson'un başına yabancı madde atan saldırganların tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Kayseri deplasmanında Ederson'a atılan yabancı madde ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, "Saldırıyı gerçekleştiren şahsın ifadesi alınmış olup, hakkında seyirden men cezası uygulanmış ve savcılığa sevki gerçekleştirilmiştir" denilirken; "Söz konusu olayla ilgili şu ana kadar toplam 10 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem uygulanmıştır. Soruşturmanın seyrine göre bu sayının değişebileceği öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumartesi akşamı Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Ederson'a yabancı madde atan şahıs, yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın ifadesi alınmış olup, hakkında seyirden men cezası uygulanmış ve savcılığa sevki gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu olayla ilgili şu ana kadar toplam 10 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem uygulanmıştır. Soruşturmanın seyrine göre bu sayının değişebileceği öngörülmektedir.

Kulübümüz, ilk andan itibaren konunun takipçisi olmuş ve sorumlunun kısa sürede belirlenmesine yönelik gerekli girişimlerde bulunmuştur.

Sürecin hızlı ve titizlikle yürütülmesinde emeği geçen Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz.

Sporun ruhuna ve fair play anlayışına açıkça aykırı olan bu tür davranışların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyor; sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

İlgili Konular: #fenerbahçe #kayserispor #Ederson

