Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp'e teklif: 'Güçlü bir Futbol AŞ kuruyoruz'

Fenerbahçe'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adaylarından Sadettin Saran, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'E TEKLİF

Saran, seçilmeleri halinde başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp'e teklif götüreceğini söyledi.

Sadettin Saran açıklamasında, "Güçlü bir Futbol AŞ kuruyoruz. Başkanvekilliğini Hakan beye teklif edeceğim. İnşallah kabul eder" dedi.

'MOURİNHO’NUN BİRAZ YALNIZ KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'yla ilgili Saran, “Ben Mourinho’nun biraz yalnız kaldığını düşünüyorum. Tercihim o değildi ama göreve geldiğimizde onunla devam etseydik şampiyon olacağımızı düşünüyordum. Şampiyonlar Ligi’ne de giderdik” açıklamasında bulundu.

Saran ayrıca, “Bu takım en iyi takım. Seçildiğimiz zaman 'Biz bu takımla şampiyon olacağız' diye yola çıkacağız. Gerekirse ocak ayında birtakım değişiklikler yapılır” ifadelerini kullandı.

'DIŞ ETKENLER OLDUĞUNA İNANIYORUM'

TFF ve hakem kararlarıyla ilgili gelen soruya Saran, "Dış etkenler olduğuna inanıyorum. Dış etkenler yok demek yönetime haksızlık. Dış etken var deyip de sürekli bahanelere sığınmak bir mazerettir. Bir kısır döngü içerisinde gidip geliyoruz. Oyuncuyu da etkiliyor. Dış etkenle de şöyle mücadele edeceğiz. Bir önceki federasyon başkanı gitti, büyük bir fark gördük kararlarda. Geçen sene az kalsın şampiyon da oluyorduk" yanıtını verdi.

'EN UFACIK HAYAL KIRIKLIĞINI GÖRÜRSEM ZATEN BIRAKIRIM'

Sadettin Saran sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkese göstermemiz lazım ne kadar büyük bir camia olduğumuz göstermemiz lazım. Herkes gelsin sandığa. Ben Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe'yi yönetmeye talibim. Sadece başarıda değil, başarısızlıkta da ezber bozacağımı düşünüyorum. En ufacık hayal kırıklığını görürsem zaten bırakırım."