30.09.2025 13:11:00
Sadettin Saran'dan kritik hamle: Fenerbahçe'de Devin Özek ve Domenico Tedesco kararı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın, Futbol Direktörü Devin Özek ile Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun takımdaki geleceği hakkındaki kararını verdiği kaydedildi.

Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Fenerbahçe'de son günlerde gündemde olan değişim senaryolarının ardından kritik karar çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu yapılan toplantılar sonucunda an itibarıyla mevcut futbol yapılanmasıyla yola devam etme kararı aldı.

TEDESCO İLE DEVAM

Buna göre, birkaç gündür kulüpte görüşmelerde bulunan Devin Özek bugün Samandıra'daki görevine geri döndü.

Teknik ekipte de değişim yaşanmadığı ve Domenico Tedesco'nun görevini sürdüreceği aktarıldı.

"DEVİN ÖZEK'İ GÖNDERİRSEK..."

Öte yandan Başkan Sadettin Saran'ın görüşmelerden sonra yönetimindeki kişilere, "Hocamıza ve Devin Özek'e süre vermek istiyorum. Burada da sizlerin desteğini bekliyorum. Biz burada Devin Özek'i gönderirsek Tedesco'yu tutamayız, tam tersini de yapamayız. Ekibi beraber kurdular. Eğer bir ayrılık olacaksa ikisinin birden ayrılması, kalacaklarsa da ikisinin beraber kalması lazım" dediği öne sürüldü.

Sadettin Saran yönetimindeki sarı-lacivertlilerin, bu kararla hem teknik ekibe hem de futbolculara istikrar mesajı verdiği ifade edildi.

