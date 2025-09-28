Sadettin Saran'dan motivasyon konuşması: 'Sizden istediğim tek şey...'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor karşılaşması öncesinde soyunma odasında futbolcularla bir araya gelerek moral ve motivasyon dolu bir konuşma yaptı.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Saran, Samandıra'da da dile getirdiği "aile" vurgusunu bir kez daha hatırlatarak, oyunculara şöyle seslendi:

"Beyler Samandıra'ya geldim, dedim ki size 'biz bir aileyiz' dedim. Bunu bütün samimiyetimle söyledim. Bugün tek istediğim savaşmanız, savaşmanız, savaşmanız. Yüz üzerinden yüz on verin. Sizinle gurur duyalım olur mu? Hadi savaşın. Topu alın. Buranın sahibi sizsiniz. Güçlü olun. Korkusuz olun."

"SONUNA KADAR S İZİNLE OLACAĞIM"

Başkan Saran, futbolculara olan güvenini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizinle gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum ve hepinizi seviyorum. Ve sonuna kadar sizinle olacağım. Hadi savaşalım! Sizden istediğim tek şey bu! Siz bana inanın. Çünkü ben size inanıyorum, sizin arkanızdayım. Savaşın, savaşın, savaşın!"