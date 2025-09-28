Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sadettin Saran'dan motivasyon konuşması: 'Sizden istediğim tek şey...'

Sadettin Saran'dan motivasyon konuşması: 'Sizden istediğim tek şey...'

28.09.2025 23:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sadettin Saran'dan motivasyon konuşması: 'Sizden istediğim tek şey...'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor maçı öncesi soyunma odasında sarı-lacivertli takıma bir konuşma yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor karşılaşması öncesinde soyunma odasında futbolcularla bir araya gelerek moral ve motivasyon dolu bir konuşma yaptı.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Saran, Samandıra'da da dile getirdiği "aile" vurgusunu bir kez daha hatırlatarak, oyunculara şöyle seslendi:

"Beyler Samandıra'ya geldim, dedim ki size 'biz bir aileyiz' dedim. Bunu bütün samimiyetimle söyledim. Bugün tek istediğim savaşmanız, savaşmanız, savaşmanız. Yüz üzerinden yüz on verin. Sizinle gurur duyalım olur mu? Hadi savaşın. Topu alın. Buranın sahibi sizsiniz. Güçlü olun. Korkusuz olun."

"SONUNA KADAR SİZİNLE OLACAĞIM"

Başkan Saran, futbolculara olan güvenini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizinle gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum ve hepinizi seviyorum. Ve sonuna kadar sizinle olacağım. Hadi savaşalım! Sizden istediğim tek şey bu! Siz bana inanın. Çünkü ben size inanıyorum, sizin arkanızdayım. Savaşın, savaşın, savaşın!"

İlgili Konular: #fenerbahçe #antalyaspor #Sadettin Saran

İlgili Haberler

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 'Adımın anılması doğal'
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 'Adımın anılması doğal' Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, deplasmanda 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından görüşlerini aktardı.
İsmail Yüksek: 'Fenerbahçelinin başarısızlığa tahammülümü yok'
İsmail Yüksek: 'Fenerbahçelinin başarısızlığa tahammülümü yok' Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Sadettin Saran'dan galibiyet açıklaması: 'Engelleri birer birer aşacağız'
Sadettin Saran'dan galibiyet açıklaması: 'Engelleri birer birer aşacağız' Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.