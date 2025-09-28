Sadettin Saran'dan galibiyet açıklaması: 'Engelleri birer birer aşacağız'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kadıköy'de Antalyaspor'a karşı 2-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sadettin Saran'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ben maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Yani bol bol konuşmayacağım. Bugün ilk maç diye konuşuyorum. Tekmeye kafa koyan bir takım kuracağız dedik."

"KENETLENEMEZSEK ŞAMPİYON OLAMAYIZ"

"Bugün motivasyon farkını gördünüz. Engelleri birer birer aşacağız. Bu takımda sevgi ve özgüven artacak. Her geçen gün daha iyi bir takım göreceğiz."

"Hep birlik beraberlik diyordum seçim döneminde. Taraftarımızdan da bekliyorum. Taraftarımızla kenetlenemezsek şampiyon olamayız. Her geçen gün daha iyi olmalıyız."

"FUTBOLCULARLA BOL BOL KONUŞUYORUM"

“Futbolcularla bol bol konuşuyorum, konuşmaya devam da edeceğim. Motivasyonel konuşmalar oluyor. 'Varınızı yoğunuzu verin, ben üzülmeyeceğim' dedim. Nene'yi gördünüz. Farkı görüyoruz, daha da göreceğiz."