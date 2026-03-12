Sadettin Saran'dan seçim açıklaması: 'Mayıs ayına kadar...'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensuplarıyla Faruk Ilgaz Tesisleri'nde iftarda bir araya geldi.

Saran, organizasyonda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Fenerbahçe Başkanı, kongre ve adaylıkla ilgili gelen soruya, "Seçim ve adaylıkla ilgili mayıs ayına kadar bir daha konuşmayacağım. 9 haftaya konsantreyiz." yanıtını verdi. Sadettin Saran ayrıca "Takıma odaklıyım. Ne iş yerim, ne başka şey. Önce ailem ve Fenerbahçe. Tek düşüncem bu" ifadelerini de kullandı.

KULÜP KANALINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sadettin Saran, çarşamba akşamı FB TV'de yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kongre kararını sadece Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşündüğüm için aldım. Olağanüstü genel kurullara karşıyım. Kendim seçildiğim kongreye de karşıydım. Kulübe zararı var. Ama şahsımla ilgili devam eden hukuki sürecin kulüp etrafında gündeme gelmemesi için bu kararı aldım. Mayısta, haziranda seçim olduğunda o zaman konuşulur. Camiadan, derneklerden 'kongre yapma' diyen de var. Ama bunları tartışmanın anlamı yok. Bu konuda nihai kararı verecek olan camiamızdır. Ben de çıktım aday oldum, ama ne zaman çıktım? Seçim tarihi belirlendikten sonra çıktım. Sosyal medyada adam tutup birilerine sallattırmadım. Zamansız dernek dolaşımlarında bulunmadım. Bunları yapanlar, seçim atmosferi yaratmaya çalışıyorlar. Şu an bir Fenerbahçe Başkanı'nın görevde olduğunu unutanları bu camia unutmaz."