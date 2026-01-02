Sadettin Saran'dan seçim kararı sonrası bir hamle daha!

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran geçen gün yaptığı açıklamada sezon sonu olağanüstü seçimli genel kurula gidileceğini belirtmişti. Bu karar sonrası Saran'dan bir hamle daha geldiği ifade edildi.

TRT Spor'un haberine göre Sadettin Saran bazı futbolcularla özel olarak görüştü. Saran'ın futbolculara sezon sonuna kadar görevde kalacağını söylediği ve tek hedefin tüm kulvarlarda kupa olduğunu belirttiği ifade edildi.

Saran yaptığı açıklamada olağanüstü seçimli genel kurur kararını şöyle duyurmuştu:

"Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzden, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligde oynanacak maçlarımızın programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereken dünya çapında transferler, projeler ve yapılacak işlerin tümü nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü yönetim kurulumuzla birlikte olağanüstü genel kurula götüreceğiz.

Bu süreçte tüm odağım, sezon sonuna kadar üstlendiğim sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirmek ve kulübümüzü, hiçbir kişisel gündemin gölgesi olmadan, genel kurul iradesine hazırlamaktır.

Sezon sonu için aldığım bu karar belki de bugün için almam gereken bir karar, çünkü şahsımla ilgili devam eden bir davanın kulübümüzü yeniden bir hukuki sürecin içine çekmesini istemiyorum. Ancak bir yandan da başarmamız gereken ve başlattığımız şeylerin olduğu da oldukça açık.

Türk sporuna hizmet etmek adına önümüzdeki takvimde yapılması gereken oldukça fazla konu var. Fenerbahçe’nin önceliklerini düşünmek bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur."