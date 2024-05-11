Sadettin Saran ile görüşmüştü: Ali Koç'tan adaylık kararı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 1 dönem daha aday olmaya karar verdiği, Sadettin Saran'ın ise adaylıktan çekildiği iddia edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Saadetin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından son kararını verdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı aldı. Sadettin Saran ise adaylıktan çekildi.
SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR
Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında gelecek haftadan itibaren Anadolu'daki derneklerde, kongre üyeleriyle bir araya gelerek programlara katılacak.
BASIN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
Ali Koç ile Sadettin Saran'ın kısa süre içerisinde basın açıklaması yapması bekleniyor.
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