Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 18:50
Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün, 03.05.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILDIRIM ALİ KOÇ'un(Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 03.05.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


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