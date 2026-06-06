Sadettin Saran 'İlk defa açıklıyorum' diyerek duyurdu: 'O kupa gelseydi de bugün veda ediyor olacaktım çünkü...'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında konuşma gerçekleştirdi.

Saran'ın açıklamaları şöyle:

"Bir dönemin son konuşmasını yapmak için geldim. Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanı için düşüncelerimizi ifade ettik. Sorumluluktan kaçmayı değil elimizi taşın altına koymayı tercih ettik.

Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak kabul ettik, bahane üretmek yerine çözüm ürettik. Belki bu yüzden normalden daha çok eleştirildik. Kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Dönüp baktığımda bundan dolayı pişmanlık duymuyorum. Aynı şeyleri tekrar etmek için bu göreve gelmedik. Zaten değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu verdiniz. 8 ay önce görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz.

Görev süremiz kısa oldu ama Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en çok kupa kazanan yönetimi olduk.

İstediğimiz büyük mutluluğu yaşayamadık ama elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kulübümüz için samimiyetle, aidiyetle çalıştık. Bir gole sizin kadar sevinen, bir puan kaybına sizin kadar üzülen bir yönetim olduk. Sezonu da ocak ayında en büyük rakibimizi yenerek aldığımız bir kupayla tamamladık. Yeterli mi, değil. Bu kupanın da bir dönüm noktası olabileceğine inanıyorum.

62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Camiadan gördüğüm destek ve sevgi beni ayakta tuttu. Belki de bu yüzden yaşadığım her şeye rağmen Fenerbahçe'ye olan sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamak istedim.

Biz şampiyonluğa odaklanmak istesek de bazıları ısrarla kongreye odaklanmayı tercih etti. Buna rağmen buradan kimseye kırgınlıkla ayrılmıyorum.

Buradan alnım ak, başım dik şekilde ayrılıyorum. Belki de en önemlisi, Fenerbahçe'de bu göreve talip olmayı da gerektiğinde bırakmayı da yeniden hatırlattığımızı düşünüyorum.

Umarım göreve gelecek başkanımız bizden daha iyisini yapar çünkü hepimizin isteği aynı; Fenerbahçe'nin şampiyon olması.

Şunu da ilk defa söylüyorum; O kupa gelseydi de bugün veda ediyor olacaktım çünkü bu bir maçın, bir kupanın kararı değildi. Bu karar, Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı.

Fenerbahçe dünden büyüktür, bugünden büyüktür, hepimizden büyüktür. En büyük Fenerbahçe! Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, hakkınızı helal edin."