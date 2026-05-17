Sadettin Saran, Liverpool'un yıldızıyla anlaştı: Son karar yeni yönetimde

17.05.2026 17:07:00
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetiminin, Liverpool forması giyen Andrew Robertson ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi mevcut başkan Sadettin Saran ve yönetimi, listelerindeki futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor.

ANDREW ROBERTSON İLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI

Bu bağlamda Sadettin Saran yönetiminin temas halinde olduğu isimlerden biri de İskoç sol bek Andrew Robertson'dı. TRT Spor'a göre Fenerbahçe, 32 yaşındaki futbolcuyla büyük oranda anlaşma sağladı.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKTI

Andrew Robertson transferinin görüşmelerinde Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş yer aldı. Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan İskoç sol bek, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmasının ardından transferde son aşamaya gelindi.

Sadettin Saran yönetimi, yeni başkana sunulacak raporda Andrew Robertson'a da yer verecek.

ANDREW ROBERTSON'IN SEZON KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkıp 1918 dakika süre alan Andrew Robertson, 3 gol ve 2 asistlik istatistik yakaladı.

