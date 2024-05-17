Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım iddialarına cevap: 'Rant devşirmeye çalışan ilkesiz insanlarla...'

Yayınlanma: 17.05.2024 - 12:49

Güncelleme: 17.05.2024 - 12:49

Fenerbahçe başkan adaylığından mevcut başkan Ali Koç lehine çekilen Sadettin Saran, gündemdeki iddialar için açıklama yaptı.

Sadettin Saran, kendisinin ve hazırlığı yönetim kurulunun Fenerbahçe başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım ile görüşeceği yönünde iddiaları yalanladı.

Sadettin Saran yaptığı açıklamada "Ben ve seçim ekibimizin adını kullanarak Fenerbahçe'nin seçim ikliminden rant devşirmeye çalışan ilkesiz insanlarla hiçbir ilişkim yoktur. Benden duymadığınız ben ve ekibimle ilgili hiçbir şeye inanmayın lütfen" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sadettin Saran'ın seçim için hazırladığı yönetim kurulu ekibinden bazı isimlerin başkan adayı Aziz Yıldırım ile bir görüşme gerçekleştirip fikir alışverişinde bulunulacağı iddia edilmişti.