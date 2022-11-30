Sadettin Saran'dan başkanlık yorumu: 'İhtiyaç duyulursa koşa koşa giderim'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Fenerbahçe eski yöneticisi Sadettin Saran’la spor salonu açılışı için Çanakkale’de bir araya geldik. Saran’ın açtığı 23. spor salonuydu. Hepsi elbette birbirinden değerli ama bu salonun isminin Mustafa Kemal Atatürk olması takdire şayan bir durum. Alkışa değer açılış töreninin ardından Saran’la Fenerbahçe ve spor üzerine sohbet ettik. Sadettin Saran, sorularımıza içtenlikle yanıt verdi.

Sadettin Saran, yazarımız Hilmi Türkay’ın sorularını yanıtladı.

"HOCALARIMIZ İYİ"

Hem futbolda hem basketbolda hocalarımız çok iyi. Fenerbahçe, hoca açısından 12’den vurdu. Takımlar da iyi. Basketbolda düşük bütçeyle kadro kuruldu. İstek var, uyum var. Nazar değmesin. Futbolda istikbal vaat eden ileriye dönük oyuncular var. Giresun maçı kaza. Üretim şart. Bugünün şartlarında Ali Koç Bey büyük fedakârlık yaptı. Her şeyde daralma var, futbolda apayrı daralma var. Giderler arttı gelirler azaldı. En büyük gelir yayın geliri. Ancak yayında gelirlerin TL’ye bağlanması sıkıntı. Bu zor dönem inşallah geçecek.

"ATATÜRK İSMİ GURUR VERİCİ"

Bir sürü yerden Atatürk ismi çıkarılırken Fenerbahçe Stadı’nın isminin Atatürk olması için girişimde bulunulması 100. yıl için çok güzel. Mutluluk verici. Fenerbahçeliliğimle gurur duyuyorum. Böyle şeylerin yapılması lazım. Bu ülkenin daha iyi yerlere gelmesi için gençlere ihtiyaç var. Bizim de çorbada tuzumuz olsun diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

"HAYALİMDE BAŞKANLIK VAR"

Hayalimde Fenerbahçe başkanlığı var. İhtiyaç duyulursa koşa koşa giderim. Kulüp yönetmek kolay iş değil. Kocaelispor borçlarını 30 yılda toparladı. Adam koltuğa geçiyor kendi şirketini yönetir gibi kulübü yönetmiyor. Çıkarlarını ön planda tutuyor. Bunların hesap vermesi lazım. Ben bunu kendi adıma görmüyorum. Biz iyi yönetiriz. Anadolu’da birçok kulüp başkanı vermeye değil almaya geliyor. Türk sporunun en büyük sorunlarından biri bu.

"HİZMETE DEVAM"

Hizmete devam. 24. salonu İzmit’te yapacağız. 25.’sini de Şırnak’ta. Hedef ölene ya da batana kadar bunları yapmak. Atatürk’ün söylediği gibi “Ülkesini seven ülkesine hizmet edendir”. Biz anamızdan böyle öğrendik. ABD’li annem verdi bana bu vizyonu. Kırıkkale’de, Hakkari’de bir çocuğun gelip “Allah razı olsun” demesi beni mutlu ediyor. İş insanıyım, spor insanıyım, siyaseti düşünmüyorum.

"ARDA BÜYÜK YILDIZ OLACAK"

Arda Güler müthiş. Bugüne kadar yurtdışındaki en büyük yıldız olacağına inanıyorum. Eksikleri var tabii. Türkiye’nin Dünya Kupası’nda olmaması üzücü. Dortmund’un sahiplerindendim. Altyapı fabrika. Altyapı olmazsa ne futbol ne de basketbol kurtulmaz. Euroleague’de ilk beşin içinde Türk oyuncu olmaması burukluk yaratıyor. Altınordu’yla gurur duyuyorum. Başkanları Mehmet Bey’i kutluyorum. Bizim spor salonlarını 50 binin üzerinde çocuk kullanıyor. Bu çocuklara bir şey vermek bunları spor aracı göstermek çok önemli. Türk sporunda en büyük gelişim üretim.

"TARİHİ FIRSAT KAÇTI"

Yayın ihalesinde bizim önerimiz yayıncının esirinin olmaktansa yayının sahibi olacaktı kulüpler. Yurtdışında örnekleri var. Olmayacak bir şey değildi. Tarihi fırsat kaçtı. Ticareti bilenler Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor başkanları bunu anladılar. Tek teminat mektubu veren bizdik. Biz kulüplere “Gelin sahibi olun” dedik. Kulüpleri düşünerek iyi teklif yaptık. Kâr da vardı ileride komple sahip olacaklardı. Yayın hakları ve yayıncı kuruluş için şirket kurulacaktı, onun sahibi kulüpler olacaktı. İşletmesini biz yapacaktık. Garanti veriyorduk. Demek ki iyi anlatamamışız. Kulüpler esir. Pandemi geldi düşür, şu geldi düşür.