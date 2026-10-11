Safiye Temizdemir'den Yunanistan'da altın madalya!

Milli sporcu Safiye Temizdemir, Yunanistan'da devam eden Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Atina'daki organizasyonda milli sporcu, trap solo kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil etti.
SAFİYE TEMİZDEMİR'DEN ALTIN MADALYA
Şampiyonayı ilk sırada tamamlayan Safiye, altın madalya elde etti.
Trap solo genç kadınlar kategorisinde mücadele eden milli atıcı Nisa Nur Aydemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Organizasyon, 13 Ekim Salı gününe kadar sürecek.