TFF'den derbi için hakem kararı: Çalışmalar başlatıldı!

TFF ve MHK'nin, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı orta hakemin görev yapmasına karar verdiği iddia edildi.

TFF'den derbi için hakem kararı: Çalışmalar başlatıldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:14

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışındaki gidişatı belirlemesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Dev maç için hakem tartışmaları sürerken TFF ve MHK'dan karar çıktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe bir süredir derbi için yabancı orta hakem talebini dile getirirken, dev maçta hangi hakemin düdük çalacağı merak konusuydu.

Sabah'ın haberine göre TFF ve MHK bu konuyla ilgili kararını verdi.

Buna göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı orta hakemin görev alması kararlaştırıldı.

TFF ve MHK'nın konuyla ilgili çalışma başlattığı ve kariyerli bir yabancı orta hakemin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacağı ifade edildi.

TFF'nin derbinin hakemini önümüzdeki günlerde duyuracağı belirtildi.

Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.


Etiketler: #hakem #fenerbahçe #galatasaray

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