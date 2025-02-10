Sahadan çekilmişlerdi: Adana Demirspor'da istifa kararı!
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynadıkları Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un başkanı Bedirhan Durak, istifa kararı aldığını duyurdu.
Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçta sahadan çekilmesiyle gündem olan Adana Demirspor'da maçın ardından bir istifa geldi.
Akdeniz ekibinin başkanı Bedirhan Durak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.
Bedirhan Durak'ın açıklaması şu şekilde:
"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları,
Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim.
Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim.
Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem, sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla..."
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