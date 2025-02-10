Spor yazarları Galatasaray - Adana Demirspor değerlendirdi: 'Türkiye ligi bitmiştir'
Galatasaray'ın Adana Demirspor'u ağırladığı mücadele konuk ekibin sahadan çekilmesi ile yarıda kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.
Spor yorumcuları, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesini değerlendirdi.
"O ZAMAN HERKES ÇEKİLSİN!"
Güntekin Onay: "Oğuzhan Çakır iki hafta önce iki kart hatası yaptı ve eleştirildi. Böyle bir hakemi ödüllendirir gibi böyle bir maça vermek ne kadar doğru? Hakem hatası olabilir, dışarı giden topa Almanya'da gol verildi. O zaman her hakem kararına kızan, beğenmeyen sahadan çekilsin! Hakemler kötü olabilir, bunu herkes söylüyor. Ancak sahadan çekilmek... O zaman yarın da Trabzonspor kararları beğenmesin çekilsin. Haftaya Rize, öbür hafta Kasımpaşa veya Beşiktaş çekilsin! Bu marka değerine zarar. İnsanlar maça gelmişi üyelik parası vermiş. TFF'nin yapması gereken çok şey var, tedbirler almalı ama bu şekilde olmaz. Penaltı 12. dakikada oldu, 27. dakikada çekildiler."
"DÜNYA BASININDA YER ALACAK"
Emre Aşık: "Oynadığım takımlarda zaman zaman haksız duruma düştüğümü hissettim. Ancak bunun mücadelesini sahada verdik. Hakemin bu kararından sonra 20 dakika geçmiş, ondan dakika çekiliyorsun! Dünya basınında da bu iş gereksiz bir şekilde yer alacak! Morata gelmiş 'Ne oluyor?' diyor. Biz bu kadar mı ayrıştık ya! TFF önce hakemlerini koruyacak. Hakemler çok baskı altında. Onlar da insan ve hata yapabiliyorlar. Diğer maçlarda da hata oluyor ama sahadan çekilmek nedir ya!"
"FUTBOLCULAR OYNAMAK İSTİYOR"
Uğur Meleke: "Oyuncular çekilmek istemiyor! Kararı alan, futbolun altına dinamit koyan takım elbiseliler! Bir tane takım elbiseli spor sevmezin kararı! İstanbulspor da sahadan çektirildi ve takım küme düştü. Milyonların hakkına tecavüz bu! Bir tane spor seven, sahadan çekilmez. Zaten onlar devam etti. Bir tane adam, Türk sporunun altına dinamit koymak için kendini yetkili hissetti. Böyle bir şey yok!"
"ARTIK BURAYA GELDİ, AYIP!"
Erman Toroğlu: "Bu tip şeylerde bir spor adamı olarak takımların sahadan çekilmesine karşıyım ama hocam artık buraya geldi ayıp ya. İkisi her haltı yiyecekler diğerleri figüran olup oynayacaklar. Yok ya bir kişiliğinizi ortaya koyun ya."
"TÜRKİYE LİGİ BİTMİŞTİR"
Ahmet Çakar: "Adana Demirspor başkanı sevgili Murat Sancak’ı kutluyorum, artık 'kral çıplak' dedi. Bu geceki penaltı hırsızlığından sonra Türkiye ligi bitmiştir."
"İLK YANLIŞ KARAR MI BU?"
Ümit Karan: Mertens'in penaltısı evet yanlış karar. Türk futbolundaki ilk yanlış karar mı bu? Galatasaray'ın ne suçu var? Stada gelen seyircinin ne suçu var? Git MHK'ya tepki göster. Galatasaray'ın günahı ne burada? Kimse bu numaraları kolay kolay yemez.
"BUGÜN DE MİLAT OLMAZ"
Rıdvan Dilmen: "Bugün de milat olmaz. Her gün ve her yıl daha kötüye gider bu. X federasyon gitti başkası gelmez hiç farketmez. İki kulüplü bir sisteme geçildi, bir düzen oldu. Yorumları görmesek bile davranışlarla görüyoruz bunları. Antrenörler bile bizim rakibimiz onlar değil diyor. Fenerbahçe ve Galatasaray 1,5 yılda 60 maça çıktı. Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın 2 mağlubiyeti var. Bakıyoruz rekorlar var hep ama dikkat ediyorsak iki kulüp arasında gidiyor lig.
İki kulüp, rüyamızda göremeyeceğimiz oyuncuları getirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'de acayip kadrolar yaptı. Değişen tek şey alt sıralardaki takımlarla olan farklar arttı. Galatasaray gibi bir takımın Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalamamasına inanılmaz şaşırıyorum.
Haksız rekabet içinde iki takım kaldı. Diğerlerinin gıkı çıkmıyor. TFF'de de bu durumu kabullenme var."
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