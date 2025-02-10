Spor yazarları Galatasaray - Adana Demirspor değerlendirdi: 'Türkiye ligi bitmiştir'

"BUGÜN DE MİLAT OLMAZ"

Rıdvan Dilmen: "Bugün de milat olmaz. Her gün ve her yıl daha kötüye gider bu. X federasyon gitti başkası gelmez hiç farketmez. İki kulüplü bir sisteme geçildi, bir düzen oldu. Yorumları görmesek bile davranışlarla görüyoruz bunları. Antrenörler bile bizim rakibimiz onlar değil diyor. Fenerbahçe ve Galatasaray 1,5 yılda 60 maça çıktı. Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın 2 mağlubiyeti var. Bakıyoruz rekorlar var hep ama dikkat ediyorsak iki kulüp arasında gidiyor lig.

İki kulüp, rüyamızda göremeyeceğimiz oyuncuları getirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'de acayip kadrolar yaptı. Değişen tek şey alt sıralardaki takımlarla olan farklar arttı. Galatasaray gibi bir takımın Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalamamasına inanılmaz şaşırıyorum.

Haksız rekabet içinde iki takım kaldı. Diğerlerinin gıkı çıkmıyor. TFF'de de bu durumu kabullenme var."