Sahadan çekilmişlerdi: PFDK'den Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı kararı!
Türkiye Kupası karşılaşmasında Osmaniyespor'a konuk olan ve mücadelenin 117. dakikasında sahadan çekilen Diyarbekirspor'un cezası belli oldu!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmaniyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sahadan çekilen Diyarbekirspor'a 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verdi.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Diyarbekirspor'un başlamış müsabakayı terk ettiği belirtildi.
Açıklamada Diyarbekirspor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 11 bin 25 lira para cezası verildiği aktarıldı.
Takımı sahadan çekmesi sebebiyle kaleci antrenörü Remzi Özdoğru'ya 1 maçtan men ve 13 bin 500 lira para cezası, aynı eylem sebebiyle kulüp görevlisi Mustafa İlhanlı'ya da 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Osmaniyespor ile Diyarbekirspor karşı karşıya gelmiş, Diyarbekirspor uzatma bölümünün 117. dakikasında sahayı terk etmişti.
Hakeme tepki olarak sahadan çekilen Diyarbekirspor daha sonra yaptığı açıklamada hakemin sporcularına "lan" diye hitap ettiğini açıklamıştı.
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