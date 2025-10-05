Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.10.2025 20:05:00
Cumhuriyet Spor
Sahalardan ne kadar uzak kalacak? Domenico Tedesco'dan Ederson yanıtı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçı öncesinde görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tedesco, kaleci Ederson'un sakatlığı hakkında, "Ederson muhtemelen 2 hafta sahalardan uzak olacak. Milli takım arasından sonra dönmesini bekliyoruz ama göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Genç file bekçisi Tarık Çetin'in performansına güvendiğini belirten Tedesco,

"Bizim bugün artı başka şeylere ihtiyacımız olacak, Tarık'tan tek beklentimiz normal performansını sergilemesi. Tecrübesi var, iyi bir insan, mesleğine odaklanmış bir futbolcu." dedi.

"NENE VE İSMAİL'İ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYDIK"

Yoğun fikstür nedeniyle rotasyon yaptıklarını aktaran Tedesco,

"Çok yakında göreceksiniz. Pazar perşembe maç oynamaktansa perşembe pazar daha zor oluyor. 2 gün oluyor maça hazırlanmak için. Artan yük vardı İsmail ve Nene üzerinde. Çok iyi performans sergilediler. Değişiklik yapmak zorundaydık. Biz güçlü bir takımız. Takım içinde her oyuncuya güveniyorum. Birlikte başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

