Şahan Gökbakar'dan olay eleştiri: 'Futbolumuzun b.ku çıktı'

Yayınlanma: 20.12.2023 - 13:50

Güncelleme: 20.12.2023 - 13:50

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, son dönemde futbol camiasında yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Gökbakar, eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasına ilişkin görüşlerini aktarırken teknik direktör Emre Belözoğlu ile yaşanan polemiğe de dikkat çekti.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ali Koç "hakemlerin fotoğraflarını çekin, sokaksa sokak, federasyondan birini tokatlayabiliriz" diyor. Ankaragücü Başkanı, Halil Umut Meler'i yumrukluyor, yerlerde tekmeliyor iki kişi. Lige ara veriliyor. TFF Başkanı, "vatanı bölemeyeceksiniz, bizim hastanelerimiz çok iyi" gibi şeyler söylüyor. Ligler 3 gün sonra, kaldığı yerden değil 1 hafta sonrasından başlıyor. Bu esnada aynı Ali Koç, Sivas ve İstanbulspor Başkanı H.U.Meler'i evinde ziyaret ediyor. Lig başliyor. Istanbulspor Başkanı bir pozisyon sonrası takımı sahadan çekiyor. H.U.Meler benim dayak yememde sorumlu Emre Belözoğlu'dur imasinda bulunuyor. Herkes özür diledi bir o dilemedi diyor. Emre defalarca diledim diyor. Video görüntüsü çıkıyor olay sonrası sarmaş dolaş yürüyorlar. İnsan söyleyecek söz bulamıyor. Hoppp terelelelliiiiii lay lay lilaylooooommm."

"FUTBOLUMUZUN B.KU ÇIKTI"

Gökbakar, kendisini eleştirenlere ise şu yanıtı verdi:

"Evet tabi, Erden Timur'un da "ligi bitirtmeyizler, biz her yerdeyizler" falan.. Gecen sezondu onlar diye eklemedim. Ben son donemi özetledim. Galatasaraylı olmam futbol sever olmamın önünde değil. Futbolumuzun da b.ku çıktı maalesef, dertlendiğim budur..."