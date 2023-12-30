Şahan Gökbakar'dan Suudi Arabistan paylaşımı: 'Bazı şeyler duyuyoruz, orada olanlar şu an baya endişe duyuyor'

Galatasaray taraftarı olmasıyla bilinen ünlü oyuncu Şahan Gökbakar iptal edilen Süper Kupa karşılaşması için sosyal medyadan bir uyarı paylaşımında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 02:03
Şahan Gökbakar'dan Suudi Arabistan paylaşımı: 'Bazı şeyler duyuyoruz, orada olanlar şu an baya endişe duyuyor'
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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı, Arabistan yetikililerinin Atatürk posterlerini ve pankartlarını yasaklaması sonrası iptal edildi.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, iptal edilen Süper Kupa karşılaşmasının ardından uyarı paylaşımında bulundu.

Şahan Gökbakar sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Oraya mac izlemeye giden binlerce taraftarın ülkemize sağ salim gelmesini diliyorum. Bazı şeyler duyuyoruz, orada olanlar şu an baya endişe duyuyor. Oradakiler aman sakin davranın. Bu tarz ülkelerde işin rengi bir anda değisiverir ve dert anlatamazsınız. Yetkililerin insanımızın güvenliğini ve ülkemize getirilmesini takip ettiğini umuyorum."

 


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