Sahasında hata yapmadı... Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında 2 golle güldü!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Trabzonspor'un ilk golünü 51. dakikada Paul Onuachu kaydetti. 61. dakikada Fousseni Diabate, Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü attı. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise Oleksandr Zubkov, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Maçın 90. dakikasında Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, hakeme yaptığı itirazın ardından üst üste iki sarı kart görerek oyundan atıldı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Bordo-Mavililer mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 2. galibiyetini alan Trabzonspor, 41 puana yükseldi. Emre Belözoğlu yönetiminde galibiyetle tanışamayan Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Samsunspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa

94' Trabzonspor'da Muci'nin yerine Ozan Tufan oyunda.

90' KIRMIZI KART | Kasımpaşa'da hakeme itiraz eden Kerem Demirbay sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Kerem Demirbay, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

89' Trabzonspor'da Oulai yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

84' GOL | AKIL DOLU BİR VURUŞ! Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme, pasını ceza sahası yayındaki Zubkov'a çıkardı. Kaleye bir bakış atan Zubkov, topun dibine girerek enfes bir aşırtma vuruşla takımını öne geçirdi.

82' Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un ortasına arka direkte Muci kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti.

80' Kasımpaşa'da Becao ve İrfan Can kenara gelirken, Cafu ve Adem Arous oyunda.

79' Rodrigo Becao sedye ile saha kenarına alınıyor.

79' Kasımpaşa'da Becao kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyecek.

78' Trabzonspor'da Felipe Augusto kenara gelirken Anthony Nwakaeme oyunda.

73' Trabzonspor'da sol kanattan Lovik'in ortasına Augusto kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

67' Kasımpaşa'da Mamadou Fall oyundan çıkarken, Cem Üstündağ oyunda.

61' GOL | İrfan Can'ın derinlemesine pasında sağ kanatta topla buluşan Diabate topu soluna çekip sol ayağıyla sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi.

57' Trabzonspor'da Muci sol kanattan ortasını açtı. Onuachu penaltı noktasından darbeli bir kafa vuruşu yaptı. Gianniotis iki hamlede topu kontrol etti.

55' Kasımpaşa'da Kubilay kenara gelirken Gueye oyunda.

51' GOL | Trabzonspor'da orta alanda topu kapan Ouali ara pasını ceza sahası çizgisinde bekleyen Onuachu'ya attı. Şık bir hareketle Becao'yu şaşırtan Onuachu, önünü boşaltıp yerden sağ köşeye vurdu. Top direkten ağlarla buluştu.

50' Trabzonspor'da oyuna yeni giren Onuachu, İrfan Can'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

49' Onana kurtardı! Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Claudio Winck arka direkte etkili bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Onana topu kornere çeldi.

46' Trabzonspor'da ikinci yarıda Onuachu, Olaigbe'nin yerine oyunda.

41' Trabzonspor'da sağ kanattan son çizgiye inen Zubkov'un ortasında Opoku ön direkte topu uzaklaştırdı.

35' Trabzonspor'da orta alanda buluştuğu topu hızla ceza yayına doğru taşıyan Muçi sol ayağıyla kaleyi denedi, top yandan dışarı gitti.

32' Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu şiddetli itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

29' Kasımpaşa tüm hatlarıyla kendi yarı alanına çekildi. Trabzonspor kanatlardan etkili gelmeye çalışıyor.

23' Trabzonspor'da Oulai rakiplerinden sıyrıldı ve ceza sahası çizgisi üstünden yerden şutunu çekti. Top az farkla soldan auta gitti.

17' Kasımpaşa'da son çizgiye inen Winck'in içeri çevirdiği sert top, Kubilay'a gelmeden Onana uzandı ve uzaklaştırdı.

9' İrfan Can'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Trabzonspor savunması penaltı noktası üzerinden topu uzaklaştırdı.

5' Ceza sahası dışının sağ çaprazındaki ikili mücadelede Ben Ouanes, Zubkov'a faul yaptı.

3' Trabzonspor'da Olaigbe ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu çekti. Kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.