Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş ve Arka Mahalle gerçeği
Orhan Can
Son Köşe Yazıları

Beşiktaş ve Arka Mahalle gerçeği

22.11.2025 18:31
Güncellenme:
Takip Et:

Mahallenin ‘Ağır Abi’sinden herkes çekinir!

Ama bir kez “düşmeye” görsün delikanlı!

Apartta bekleyenlerin “hedefi” olur.

Bıçkın delikanlı gücünü kaybetti mi, kendini ispat etmek isteyen yeni yetmeler her taraftan başına çöker. 

O güne kadar mahallede sözü geçen “Abi” aniden, yeni delikanlıların kendilerini ispat edebilecekleri deney tahtası olur.

Arka Mahallenin şaşmaz kuralı böyledir!

Beşiktaş’ın da son yaşadığı gerçek budur…

Çünkü, burası hayatın Arka Mahallesidir…

Mahallenin Ağır Abisi bırakın “düşmeyi” işleri bir kez “yumuşatsa” bile sonuç aynıdır…

“O zaman ona kafa tutabilirim” diye düşünürler.

Onu gören bir başkası da “O yapıyorsa ben de kafa tutabilirim” havasına girer!

Beşiktaş’ın güçlü veya güçsüz rakiplerinin yaptıkları da budur!

Ee, arka mahallenin acı gerçekleri böyledir.

Ne yazık ki, 

o güne kadar bıçkın delikanlıyla karşılaşmamak için mahallenin arka sokaklarında dolaşan yeni yetme gençlerin kaldırımda yürüyüşleri de değişmiştir. Hele hele arkalarında “amcaları” veya “dayıları” da varsa...

Eskiden “Mahallenin delikanlısı” ile karşılaştığında ceketinin önünü ilikleyenler artık meydan okumaya başlamıştır.

Diyalektiğin ta kendisidir bu.

Yazılı olmayan bu kural, hayatın her alanında olduğu gibi kabadayı dünyasında da, şirketler arası yarışta da, devletler arası ilişkilerde de, spor dünyasında da geçerlidir.

“Başkası yapabiliyorsa ben de yapabilirim, ben de yenebilirim, ben de geçebilirim, ben de dövebilirim” düşüncesidir filizlenen.

O yüzden Mahallenin sahibi olan Bıçkın delikanlının “Tabancasını tuvalette unutma” lüksü yoktur. Olmamalıdır!

Buna en güzel örnek Osmanlı İmparatorluğudur…

Dünya Mahallesinin Delikanlısı olan koca İmparatorluk güçsüzleşince yedi düvel nasıl da üstüne çöktü… Büyük önder Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Anadolu’yu zor kurtardı… 

Bu kural, bireye de, takıma da, o koskoca ihtişamlı devletlere de aynı davranır!

Kimseye torpil yapmaz.

Burada asıl mesele, “O duruma” düşmemektir...

Bir kez düştün mü? Vay haline artık…

Arka Mahalle hayatı acımasızca tattırır insana!

İnanmıyorsanız, o bir zamanların anlı şanlı koskoca devlet başkalarının düştükleri duruma bakın… 

“Yeni bıçkınlar” bağırtıyorlar adamı…

Oysa hepsi, son anlarına kadar “Kudretle birer Bey”di..

Güçsüzleştiler ve yedi düvel çöktü üstlerine…

Beşiktaş için de ‘Hayat böyle bir şeydir’ işte…

“Arka Mahalledeki” bir bıçkınla, güçlü ağabey bir takım veya devletin ya da liderin güçsüz düştüğü anda başına gelecekler hep aynıdır!

Şaşmaz bir kaderdir bu…

Adeta Darvin’in evrim teorisi gibi…

Yapılacak olan şey ise tektir:

Bu girdapta eriyip gitmek istemiyorsan, silkelenip ayağa kalkacaksın.

Çağın ve şartların gereği her zaman her şeye hazırlıklı olacaksın…

Bilim, akıl ve cesaretin bileşkesiyle…

“Rakibinden” her zaman daha üstün olmaya çalışacaksın.

Beşiktaş içinde başka çıkış yolu yoktur…

Yere düşmüş olsan bile ayağa kalkmasını bileceksin!

İşte o zaman önüne gelen herkes seni yenme düşüncesine kapılamaz!

En Kalbi Muhabbetlerimle…

Ben CAN; Orhan Can…

İlgili Konular: #beşiktaş

Yazarın Son Yazıları

Beşiktaş ve Arka Mahalle gerçeği

Mahallenin ‘Ağır Abi’sinden herkes çekinir! Ama bir kez “düşmeye” görsün delikanlı! Apartta bekleyenlerin “hedefi” olur.

Devamını Oku
22.11.2025
Sergen mi Rafa Silva mı?

Sergen mi Rafa Silva mı?

Devamını Oku
17.11.2025
Beşiktaş’a da bir Atatürk lazım

Sahada takımın başında Sergen yoktu.

Devamını Oku
08.11.2025
Orhan Can yazdı: 'Fenerbahçe Beşiktaş’ı nasıl yendi?'

Dünya ve Beşiktaş’ın yıldızı Ouaresma da stattaydı.

Devamını Oku
03.11.2025
'Beşiktaş’ın formalite maçı'

'Beşiktaş’ın formalite maçı'

Devamını Oku
26.10.2025
Tanrılar cezalandıracağı kişinin önce aklını alır

Tanrılar cezalandıracağı kişinin önce aklını alır

Devamını Oku
22.10.2025
Bir defa sınırı aşan için artık sınır yoktur. (*)

Bir defa sınırı aşan için artık sınır yoktur. (*)

Devamını Oku
18.10.2025
’O kadar ileri gittik ki artık geri dönemeyiz…’

Ben aslında size Adanalı Montella’yı anlatacaktım.

Devamını Oku
12.10.2025
Hayalgücüspor

Hayalgücüspor

Devamını Oku
08.08.2018
‘Satarım Sattırmam’

‘Satarım Sattırmam’

Devamını Oku
24.07.2018
VAR ya da HAM

VAR ya da HAM

Devamını Oku
19.07.2018
Kiziroğlu Beşiktaş Bey

Kiziroğlu Beşiktaş Bey

Devamını Oku
08.05.2018
Ciddiye alacaksın yaşamayı..

Ciddiye alacaksın yaşamayı..

Devamını Oku
14.04.2018
Kaldı 7

Kaldı 7

Devamını Oku
01.04.2018
Mürettebat ne yapsın

Mürettebat ne yapsın

Devamını Oku
15.03.2018
Adalet ve sosyalizm

Adalet ve sosyalizm

Devamını Oku
11.03.2018
Bu maçın ana fikri

Bu maçın ana fikri

Devamını Oku
02.03.2018
Sadece bir adam

Sadece bir adam

Devamını Oku
21.02.2018
Prometheus gibi

Prometheus gib

Devamını Oku
17.02.2018
Bir Karşıyaka masalı

Bir Karşıyaka masalı

Devamını Oku
16.02.2018
Beşiktaş bildiğiniz gibi

Beşiktaş bildiğiniz gibi

Devamını Oku
22.01.2018
Ahlaklı hovarda

Ahlaklı hovarda

Devamını Oku
18.12.2017
Top böyle oynanır

Top böyle oynanır

Devamını Oku
03.12.2017
Dalga bile yoktu

Dalga bile yoktu

Devamını Oku
26.11.2017
Öyle bir havada geldi ki

Öyle bir havada geldi ki

Devamını Oku
22.11.2017
Bir İzmir masalı...

Bir İzmir masalı...

Devamını Oku
06.11.2017
Pişman ölmek

Pişman ölmek

Devamını Oku
02.11.2017
Beşiktaş’ı vurdular!

Beşiktaş’ı vurdular!

Devamını Oku
24.10.2017
Ülkenin fotokopisi gibi

Ülkenin fotokopisi gibi

Devamını Oku
02.10.2017
Çoğalıyor bu adamlar

Çoğalıyor bu adamlar

Devamını Oku
27.09.2017
Beşiktaş demek

Beşiktaş demek

Devamını Oku
19.09.2017
Beşiktaş ‘Harlem’ takımı değildir

Beşiktaş ‘Harlem’ takımı değildir

Devamını Oku
10.09.2017
Solculuk hastalığı

Solculuk hastalığı

Devamını Oku
19.08.2017
Devekuşları bile gülerdi

Devekuşları bile gülerdi

Devamını Oku
14.08.2017
Bugünler de geçer

Bugünler de geçer

Devamını Oku
07.08.2017
Şampiyonluk da önemli

Şampiyonluk da önemli

Devamını Oku
29.05.2017
Sonra, sen kazanırsın

Sonra, sen kazanırsın

Devamını Oku
21.05.2017
Gazetecilere selam olsun

Gazetecilere selam olsun

Devamını Oku
16.05.2017
Son saniye yıkıldı

Son saniye yıkıldı

Devamını Oku
08.05.2017
Tam unuttu derken

Tam unuttu derken

Devamını Oku
25.04.2017