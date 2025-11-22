Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.11.2025 13:09:00
Siyah beyazlı ekipte kriz sürüyor... Rafa Silva'dan Beşiktaş'a flaş suçlama!

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor. Son olarak Portekizli yıldızın, Beşiktaş'ın kendisine mobbing yaptığını öne sürdüğü iddia edildi.

Beşiktaş'ın 1 numaralı gündem maddesi olan Rafa Silva, antrenmanlara çıkmamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılara karşı adeta savaş başlatan Portekizli futbolcunun UEFA ve FIFA kartlarını da kullanacağı belirtiliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Rafa Silva, Beşiktaş'ın kendisine mobbing yaptığını öne sürdü. Yıldız futbolcunun her ortamda bu "Mobbing" iddiasını dillendirdiği ifade ediliyor. Siyah-beyazlıların ilerleyen süreçte Rafa Silva ile ilgili nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

Son olarak ağrı hissettiği için antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın MR'ı çekilmişti.

Beşiktaş kulübü futbolcu ile yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın dün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır.

"Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır.

Tedavi programı oyuncu ve temsilcisine yazılı olarak bildirilmiştir.

Kulübümüz tarafından hassasiyetle takip edilmekte olan süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir.

Kulübümüz, yaşanan süreci bütün şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir."

