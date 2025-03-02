Sahaya hava ambulansı indi: Maça ara verildi!
Zaraspor ile Şarkışla Belediyespor futbol takımları arasında oynanan Süper Amatör Lig play-off maçına, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle bir süre ara verildi.
Sivas'ta, Süper Amatör Lig play-off'ta, Zaraspor ile Şarkışla Belediyespor futbol takımları arasında oynanan maça, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle bir süre ara verildi.
Zara Stadyumu'nda oynanan maçın 23. dakikasında, orta hakem Emrullah Karslı'ya, sahaya acil bir hastanın nakli için ambulans helikopterin inmesi gerektiği bildirildi.
Hakemin maçı durdurması sonrası oyuncular saha kenarına geldi ve ambulans helikopter sahaya indi.
Mide kanaması geçiren hasta Kenan Turan, ambulans helikopterle Sivas'taki bir hastaneye sevk edildi.
Tekrar başlayan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
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