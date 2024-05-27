Sahibinden.com, Kadın ve Erkek A Mili Futbol Takımlarının sponsoru oldu!

Yayınlanma: 27.05.2024 - 16:26

Güncelleme: 27.05.2024 - 16:26

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza töreni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, Kadın A Millî Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Erkek A Millî Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Futbol Gelişim Direktörlüğü, Akademi ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Agah Ruşen Çetin, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, E-Bilet, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 1., 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erdem, Genel Sekreter Taner Senseven ile kadın ve erkek milli takım oyuncuları da yer aldı.

"AVRUPA'DA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK TAKIMLARA BAŞARILAR DİLERİM"

İmza töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "sahibinden.com'un değerli yöneticileri ve çalışanları, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerimiz, değerli basın mensupları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diyerek sözlerine başladı. Başkan Mehmet Büyükekşi, şöyle devam etti: "Öncelikle 2023-2024 futbol sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik ederim. Liglerinde şampiyon olan tüm kulüplerimizi tebrik ediyorum. Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'e başarılar dilerim. UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıraya kadar yükseldik. Kulüp takımlarımızın başarılarıyla ülke puanı sıralamasında yükselişimizin devam edeceğine inanıyorum. sahibinden.com yükselen değerlerimizden olan, C Ligi'nden B Ligi'ne gol yemeden namağlup yükselen Kadın A Milli Futbol Takımımıza ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak katılma hakkı kazanan, Avrupa'nın en genç milli takımlarından Erkek A Milli Futbol Takımımıza da sponsor oluyor."

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİYLE SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

2000 yılından bu yana Türkiye'nin ilan ve alışverişte ilk adresi olan sahibinden.com.'un ülkemizde e-ticaretin oluşumundan bugününe tüm sürecin tanığı olmuş lider bir marka olduğunun altını çizen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "sahibinden.com emlaktan vasıtaya, iş makinalarından iş ilanlarına, özel ders verenlerden yardımcı arayanlara kadar 10 kategoride kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran bir hizmet veriyor. Müşteri odaklı hizmet anlayışı, güçlü teknolojik altyapısı, profesyonel insan kaynağı ile Türkiye'nin en önemli markalarından birisi olan sahibinden.com ile iş birliğimizden dolayı mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz her sponsorluk lansmanında altını çiziyorum. Sponsorlarımızı iş ve çözüm ortağımız olarak görüyoruz. Onların FIFA ve UEFA sıralamalarında yükselişe geçen Türk futboluna, göz bebeklerimiz milli takımlarımıza sponsor olması çok değerli ve anlamlı." ifadelerini kullandı.

"NECLA VE MONTELLA HOCALARIMIZ GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR"

Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Erkek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'nın gelişiyle büyük bir ivme kazanıldığını vurgulayan Başkan Büyükekşi, "A Milli Erkek Futbol Takımımıza teknik direktör olarak göreve getirdiğimiz Montella ve A Milli Kadın Futbol Takımımız teknik direktörü Necla Hocamız takımlarımızın başında bize büyük gururlar yaşattılar. Başarılarının devamını diliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu olarak kadın futboluna özel bir önem veriyoruz. Kadın Futbol Gelişim Direktörlüğü'nü kurduk. Geleceğin yıldız kızları projesini başlattık. Kadın futbolu üzerine çalıştaylar yaptık. Yükselen değerimiz olan, grubunda gol yemeden C Ligi'nden B Ligi'ne namağlup lider çıkan Kadın Milli Takımımızın başarılarıyla büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi de Kadın A Milli Takımımız 2025 Avrupa Şampiyonası elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele ediyor. 31 Mayıs'ta Erzincan'da, 4 Haziran'da Bakü'de oynayacakları Azerbaycan maçları hazırlıklarına devam ediyorlar. 31 Mayıs'ta Erzincanlıları Kadın A Milli Takımımızı desteklemek için tribünleri doldurmaya davet ediyorum. Takımımıza da başarılarının devamını diliyorum" sözleriyle Erzincan'daki sporseverleri Millilere desteğe davet etti.

"A MİLLİ TAKIMIMIZ, ALMANYA'DA HASRETLE BEKLENİYOR"

Başkan Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'te adeta ev sahibi gibi olacağımıza da değinerek, şöyle devam etti: "Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tüm Avrupa'dan, Türkiye'den vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile ev sahibi gibi sahaya çıkacağız. Başta Almanya'dan, Avusturya'dan, Hollanda'dan ve Belçika'dan olmak üzere Avrupa'nın her yerinden gurbetçi vatandaşlarımız hasretle A Milli Futbol Takımımızı bekliyorlar. Teknik direktörümüz Montella'yı göreve getirdikten sonra FIFA Dünya klasmanında yükselişe geçen A Milli Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da bu yükselişinin devam edeceğine inancımız tamdır. Teknik direktörümüz Montella geniş kadromuzu açıkladı ve takımımızı kampa aldı. Kulüplerinde sezonu tamamlayan milli futbolcularımız da kampa katılıyorlar. Haziran başında İtalya ve Polonya ile deplasmanda hazırlık maçları yaparak hazırlıklarımızı sürdüreceğiz."

"2032'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLABİLECEK TAKIMIN TEMELLERİNİ ATTIK"

İtalya ile birlikte ortak organize edeceğimiz EURO 2032 için büyük hedefler belirlediklerini de tekrarlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Tekrar altını çizmekte fayda görüyorum. 2032 yılında İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olacak milli takımımızın temellerini attık. Avrupa'nın en genç ve değerli milli takımlarından birisinin temellerini atarken alt yaş gruplarındaki milli takımlarımızla da yakından ilgileniyoruz. Ayrıca yurt dışında kulüplerinde şampiyon olan milli oyuncularımız Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu'nu ve Yunus Akgün'ü bir kez daha tebrik ederim. Biliyorsunuz geçen yıl İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Şampiyonlar Ligi Finalinde A Milli Takım Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Inter kaptanı olarak finale çıkmıştı. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi finaline iki Türk oyuncumuz çıkacak. Arda Güler Real Madrid, Salih Özcan Borussia Dortmund formasıyla finalde yer alacak. Böylece Şampiyonlar Ligi Kupası bir milli oyuncumuzun elinde havaya kalkacak. Şimdiden iki milli futbolcumuza da başarılar dilerim." diye konuştu.

Başkan Mehmet Büyükekşi, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kadın A Milli Futbol Takımımıza ve Erkek A Milli Futbol Takımımıza sponsor olan sahibinden.com ile iş birliğimizin hayata geçmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyor, bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum."

"MİLLİ TAKIMLARIMIZIN YANINDA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Sporun ve futbolun birleştirici gücüne inandıklarını, Kadın ve Erkek Milli Takımları nezdinde Türk futbolunun geleceğine katkı sunmayı hedeflediklerini belirten sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, Kadın ve Erkek A Milli Futbol Takımlarının resmi sponsoru olmanın gururunu taşıdıklarını söyledi. Ertaş "Futbol, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de milyonları bir araya getiren, özellikle milli takımlarımız söz konusu olduğunda, hepimizi aynı tutku ve duygularla birleştiren çok güçlü bir spor dalı, önemli bir değer... sahibinden.com da ülkemizin alanında öncü ve 60 milyonu aşan kullanıcısıyla neredeyse tüm Türkiye'nin buluştuğu adres. Ülkemizden aldığımız güç, bize aynı zamanda tüm değerlerimize sahip çıkma, topluma her daim değer yaratma sorumluluğu getiriyor. Bu anlayışla, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atacağına gönülden inandığımız Erkek A Milli Futbol Takımımız ile yine büyük hedeflerle yolunda ilerleyen Kadın A Milli Futbol Takımımızı destekleme kararı aldık ve takımlarımızın ilk etapta 3 yıllık süreyi içerecek şekilde resmi sponsorlarından biri olduk. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye'nin gururu Milli Takımlarımızın yanında olmaktan, başarılarına katkı sağlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Diğer taraftan toplumsal cinsiyet eşitliğine olan bağlılığımız ve Türkiye'de BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzacısı bir kurum olarak, kadın futbolunu desteklemek, bu anlamda sporun kapsayıcılığına katkı sağlamak da bizim için ayrı bir gurur... A Milli Futbol Takımımıza EURO 2024'te gönülden başarılar diliyor, bu güçlü sponsorluğa imkân tanıyan Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine ve Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş'ın konuşmasının ardından "Kırmızı-Beyaz En Sahi Aşk" sloganıyla "En sahi aşk" reklam filminin ilk gösterimi yapıldı.

"TFF, TÜRK FUTBOLUNUN GELİŞİMİ İÇİN BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR"

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ise yaptığı konuşmada bu sponsorluk anlaşmalarının çok değerli olduğunu kaydetti. Kıragası "Öncelikle, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Erkek A Milli Takımımıza, başta Montella Hocam olmak üzere başarılar diliyorum. Eminim bizlere çıktıkları yolda yine gurur dolu anlar yaşatacaklar. TFF, Türk futbolunun gelişimini desteklemek ve ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek için büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu özverili çalışmaların başında temsilde eşitliğin sağlandığı şu an içerisinde yer aldığımız imza törenimiz kadın - erkek milli takımlarına verdikleri önem ve çabanın her geçen gün daha da değerli olduğunu en iyi şekilde göstermektedir." ifadesini kullandı.

"KADIN FUTBOLUNA YATIRIMIN ARTMASI MEYVELERİNİ VERECEKTİR"

Necla Göngör Kıragası, kadın futbolunun gelişimi için yapılan projelerin meyvelerini vermeye başlayacağını da vurgulayıp "Bugün yeni yol arkadaşımız Türkiye'nin ilan ve alışverişte ilk adresi olan sahibinden.com'un vizyonu, iş sürekliliği politikası ve futbolun gücünden yararlanarak sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilerletilebilir, daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir düzen sağlayabiliriz. Futbol, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Toplumsal cinsiyet kalıplarını kırmayı ve kapsayıcılığı desteklemeyi amaçlayan eğitim girişimleri ile futbolda kadınlar ve kız çocuklarını teşvik edici ortamların sağlanması elzemdir. Çevresel ve sosyal sorunlara ek olarak sahaya çıktıklarında tutkunu oldukları futbolu en iyi şekilde sergilemek isteyen futbolculara istihdam alanları açılmalıdır. Son senelere baktığımızda kadın futboluna olan yatırımın artması, kız çocuklarının futbol ile daha erken yaşta tanışması için yürütülen projeler, yapılan protokoller gelecekte meyvesini vermeye başlayacaktır. Bu ve bunun gibi birçok gelişmeyi yaşarken, kadınların güçlendirilmesi daha güçlü kılınması için eşit kaynak, temsil ve ücreti de yakın zamanda daha çok gündemimize almamız gerektiğine inanmaktayım. 24 senedir sektörde insanları hayalleri ile buluşturmayı amaçlamış bir kurum ile kadın futbolu özelinde 1 kız çocuğunun futbol hayalini gerçekleştirmek için çabalayan TFF'nin ortak paydada yapabileceklerini düşünmek geleceğe daha umutla bakmamızı sağlamaktadır."

"HEDEFİMİZ EURO 2025 PLAY-OFF 1. TURUNA KALMAYI GARANTİLEMEK"

Kadın A Milli Takımı olarak, 31 Mayıs'ta Erzincan'da, ardından da 4 Haziran'da Bakü'de Azerbaycan Milli Takımı ile 2 önemli maça çıkacaklarını hatırlatan Kıragası, "Bu maçlardan alacağımız 6 puan ile grupta son 2 maça bakmaksızın EURO 2025 play-off 1. turuna kalmayı garantileyeceğiz. Bu maçlarla beraber en büyük hedefimiz, iyi oyun ile birlikte EURO 2025'in kapısını çalabilmek. İnsana ve teknolojiye yatırım yapan, değer yaratarak sektöre öncülük etme ve sürdürülebilirliği kurumun temel değerlerinden biri haline getirmiş sahibinden.com anlaşmamızın, her iki kuruma da hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.

"BU GÜVEN BİZLER İÇİN GURUR VE UMUT KAYNAĞI"

Erkek A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella böyle bir sponsorluk anlaşmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Montella, "Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu imza törenine katılıyor olmaktan dolayı ben de çok heyecanlıyım. Yeni sponsorumuz sahibinden.com'a teşekkür ederim. Demek ki takımımıza tek güvenen ben değilim, bu ortaya çıkıyor. Gerçekten güvenlerini bize doğrudan iletiyor olmaları bizler için bir gurur kaynağı. Bir umut kaynağı aynı zamanda, çünkü şu anlama geliyor; demek ki doğru şeyler yapıyoruz gelecek için. Ama elbette şimdiki zaman da önemli. Hatta çok yakın zamanda önemli şeyler bekliyor bizi. Türkler tüm kalpleriyle bize destek verecekler ondan eminiz. Hepimiz çok büyük sorumluluk hissediyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ülkemize bir gurur yaşatmak istiyoruz mutlaka." şeklinde konuştu.

"AİDİYET DUYGUSUNU SAHAYA TAŞIYACAĞIZ"

Futbolun birleştirici gücüne de değinen Montella, "Bir İtalyan olarak bu tür etkinliklerin yani Avrupa Şampiyonası gibi büyük etkinliklerde tüm ülkenin tek bir bayrak altında birleştiğini biliyorum. Türkler için de durum böyle oluyor. Gerçekten çok büyük bir aidiyet duygusu var Türkiye'de. Biz de bunu sahaya taşıyacağız. Bu tür müsabakalarda 85 milyon teknik direktör oluyor aslında. Bu bizi gülümsetse de tabii ki sahadaki seçimlerde özgür olacağım. Profesyonellikle, sorumlulukla ve kalbimi koyarak görevimi yapacağım. Zaten çok heyecanlıyım günlerdir, çok da motiveyim. Gerçekten bizim tarafımızdan çok büyük bir aidiyet duygusuyla ve ulusal gurur duygusuyla hareket edeceğimizden emin olabilirsiniz. Bu sadece maçlarda değil, sürecin her anında, hazırlık sürecinde de böyle olacak" ifadelerini kullandı.

Sponsorluk imzalarının atılması, forma takdimlerinin ardından aile fotoğrafı çektirilmesiyle tören sona erdi.