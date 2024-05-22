TFF, UEFA ve ulusal lisans alan kulüpleri açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu için lisans almaya hak kazanan kulüpleri duyurdu.

AA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 09:50
TFF, UEFA ve ulusal lisans alan kulüpleri açıkladı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 sezonu için UEFA ve ulusal lisans almaya hak kazanan kulüpleri duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda aday takımların sunduğu dosyaların, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden incelendiği belirtildi.

14 KULÜP UEFA LİSANSI ALDI

Yapılan incelemeler sonucunda 14 kulübün UEFA lisansı, 4 kulübün ise ulusal lisans almaya hak kazandığı bildirildi.

Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor ve İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'den Göztepe ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden ise Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray'ın UEFA lisansı almaya hak kazandığı bildirildi.

Trendyol 1. Lig'den ise Bodrum FK, Manisa FK, Adanaspor ve Teksüt Bandırmaspor'a ulusal lisans verildiği aktarıldı.

Diğer 58 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için 30 veya 60 gün ek süre tanındığı kaydedildi.


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