TFF'den taziye mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Pençe-Kilit Harekatı operasyonunda şehit askerler hakkında taziye mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Pençe-Kilit Harekatı operasyonunda şehit askerler için taziye mesajı yayımladı.
TFF, Türkiye Kupası Finali öncesinde takımların 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Karşılaşma öncesinde düzenlenecek seremoninin sadeleştirildiği belirtildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
Aziz şehitlerimiz anısına bu akşam oynanacak 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Kulüplerimiz siyah kol bandı ile sahaya çıkacaktır."
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