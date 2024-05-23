TFF'den taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Pençe-Kilit Harekatı operasyonunda şehit askerler hakkında taziye mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 16:50
TFF'den taziye mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Pençe-Kilit Harekatı operasyonunda şehit askerler için taziye mesajı yayımladı.

TFF, Türkiye Kupası Finali öncesinde takımların 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Karşılaşma öncesinde düzenlenecek seremoninin sadeleştirildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Aziz şehitlerimiz anısına bu akşam oynanacak 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Kulüplerimiz siyah kol bandı ile sahaya çıkacaktır."


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