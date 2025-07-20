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Şahika Ercümen'den Antalya'da 4 altın madalya!

Şahika Ercümen'den Antalya'da 4 altın madalya!

20.07.2025 14:33:00
Güncellenme:
AA
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Şahika Ercümen'den Antalya'da 4 altın madalya!

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen şampiyonada 4 dalda altın madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Şahika Ercümen, 4 dalda altın madalya kazandı.

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Kaş ilçesinde düzenlenen şampiyonada, paletli, ip destekli, paletsiz ve çift paletli sabit ağırlık kategorilerinde 4 altın madalya kazanmayı başardı.

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"BU SENE EN BÜYÜK HEDEFİM..."

Milli sporcu Şahika Ercümen, basın mensuplarına, birkaç sağlık problemi nedeniyle bu sezona geç başladığını söyledi.

Yarışmaya gelene kadar çok iyi hazırlanamadığını düşündüğünü dile getiren Şahika, "Herhalde biraz eski birikimler biraz da yarışmacı ruhuyla 4'te 4 altın madalya ile yarışmaya devam ettik. Genele baktığımda yorucu geçse de çok başarılı bir turnuvaydı. Bu sene en büyük hedefim, burada yaptığım derecelerin motivasyonuyla Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde yarışarak, ülkemize yeniden madalya kazandırabilmek" diye konuştu.

Şahika Ercümen, Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nın eylül ayında Yunanistan'da yapılacağını kaydetti.

Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası, bugün sona erecek.

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