Olimpiyat madalyalı sporcunun ölümü şoke etti: Dağ gezisinde yıldırım çarptı!

Norveç Kayak Federasyonu, eski sporcu Audun Groenvold'un yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Audun Groenvold’un ani ölüm haberini derin bir üzüntüyle karşıladık. Yakın zamanda çıktığı bir dağ kulübesi gezisi sırasında yıldırım çarpmasına maruz kaldı" denildi.

Yıldırım çarpmasının ardından hastaneye kaldırılan Groenvold'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve salı gecesi yaşamını yitirdiği öğrenildi. Norveç ve kış sporları camiasında büyük iz bırakan Groenvold’un ani ölümü ülkede derin üzüntü yarattı.

AUDUN GROENVOLD KİMDİR?

Audun Groenvold, Kanada'nın Vancouver kentinde nokta koyduğu profesyonel sporculuğuna milli takım antrenörlüğü ve yorumcu olarak devam ediyordu.

Kariyerine Norveç Alp disiplini milli takımında başlayan Groenvold, 1999’da Dünya Kupası iniş yarışında üçüncülük elde etti. Daha sonra serbest stil kayak ve kayak krosta yarışarak 2005 Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya, 2007’de ise genel kayak kros kupasını kazandı.

En büyük başarısını ise 2010 Vancouver Kış Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya alarak yaşadı ve yarış kariyerini noktaladı.