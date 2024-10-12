Şahika Ercümen'den ikinci kez Türkiye rekoru!
Milli sporcu Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda çift palet kategorisinde 92 metreye dalarak Türkiye rekoru kırdı ve bronz madalya kazandı.
Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz ip destekli kategorisinden sonra çift palet kategorisinde de Türkiye rekoru kırdı.
Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen ve 40 ülkeden 140 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde çift palet kategorisinde yarışlar yapıldı.
Milli sporcu Şahika Ercümen, 3 dakika 27 saniyede 92 metre derinliğe ulaşarak, Türkiye rekoru kırdı. Daha önceki rekor 91 metre ile yine Ercümen'e aitti.
Milli sporcu elde ettiği derece ile bronz madalyanın da sahibi oldu.
Şahika Ercümen, dün de paletsiz ip destekli kategoride 82 metreye dalış yaparak Türkiye rekoru kırmıştı.
"BU ŞARTLARDA REKOR KIRABİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Şahika Ercümen, şampiyonada iki Türkiye rekorunu kırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Duygularım tarifsiz. Dalışımdan önce hava şartlarından dolayı dalışlar iptal edildi. Tekrar odaklanmak ve dalmak oldukça zordu. Fakat ülkemiz için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu sene sponsorum yoktu ve yeteri kadar antrenman yapamadım. Yarışma öncesi sağlık sorunlarım vardı. Bu şartlarda rekor kırabildiğim için çok mutluyum. Ülkemize armağan olsun" ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Manchester City açıkladı: Hugo Viana
- Jose Mourinho'dan rotasyon kararı!
- Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi!
- Beşiktaş'a 2 isimden iyi haber!
- Şahika Ercümen'den ikinci kez Türkiye rekoru!
- Türkiye U19 takımı Malta'yı da rahat geçti!
- Eşref Hamamcıoğlu'ndan Dursun Özbek'e eleştiri!
- Dans Sporları Federasyonu'nun yeni başkanı Barış Korkmaz
- Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı!
- Özbek açıkladı: Stadyuma 11 metrelik Atatürk heykeli!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaşlar olay yerinden ayrılmadı, arbede yaşandı
- Polis katili için istenen ceza belli oldu
- CHP kurmayları, anketteki oylarını değerlendirdi
- İstiklal Caddesi’nde polise saldırı!
- Önüne geleni bıçakladı, 'oyun' dedi!
- Üçüncü gözleri açık olan burçlar hangileridir?
- Tayyip hocam evime gider gelirdi'
- AKP'li belediye camileri devrediyor
- Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy tepkisi
- Halk Eğitim Müdürü makam odasında intihar etti