Sahte isimle maça çıktı: Rakibine attığı yumruktan sonra sözleşmesi feshedildi!

MLS'te CF Montreal forması giyen Matko Miljevic'in lisansı lige zarar verecek davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle feshedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:21
Sahte isimle maça çıktı: Rakibine attığı yumruktan sonra sözleşmesi feshedildi!
Abone Ol google-news

MLS, orta saha oyuncusu Matko Miljevic'in ligden uzaklaştırıldığını açıkladı. 

NTV Spor'un Kanada basınından aktardığı habere göre, geçen hafta  22 yaşındaki orta sahanın sahte bir isimle amatör ligde forma giydiği ve bir maçın ardından rakibine yumruk attığı iddia edildi. 

MLS'ten yapılan açıklamada iddiaların ardından Miljevic'in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, Miljevic'in davranışları nedeniyle lige zarar verdiği ve sözleşme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kontratının feshedildiği ifade edildi.

Arjantin ekibi Argentinos'un altyapısında kariyerine başlayan Matko Miljevic, 2021/22 sezonunda Montreal'e transfer oldu.

Kariyerinde 60 maçta süre alan Miljevic, bu maçlarda 4 gol ve 4 asist kaydetti.


Player Alanı
MLS Fesih Matko Miljevic

İlgili Haberler

Sam Adekugbe, MLS'e tranfer oldu!

Sam Adekugbe, MLS'e tranfer oldu!
MLS ekibi Inter Miami, Lionel Messi transferini resmen duyurdu

MLS ekibi Inter Miami, Lionel Messi transferini resmen duyurdu
MLSA, veri sızıntısı skandalında yetkililer ve sorumlulara dava açacağını duyurdu

MLSA, veri sızıntısı skandalında yetkililer ve sorumlulara dava açacağını duyurdu

En Çok Okunan Haberler