Sahte isimle maça çıktı: Rakibine attığı yumruktan sonra sözleşmesi feshedildi!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:21

Güncelleme: 19.09.2023 - 09:21

MLS, orta saha oyuncusu Matko Miljevic'in ligden uzaklaştırıldığını açıkladı.

NTV Spor'un Kanada basınından aktardığı habere göre, geçen hafta 22 yaşındaki orta sahanın sahte bir isimle amatör ligde forma giydiği ve bir maçın ardından rakibine yumruk attığı iddia edildi.

MLS'ten yapılan açıklamada iddiaların ardından Miljevic'in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, Miljevic'in davranışları nedeniyle lige zarar verdiği ve sözleşme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kontratının feshedildiği ifade edildi.

Arjantin ekibi Argentinos'un altyapısında kariyerine başlayan Matko Miljevic, 2021/22 sezonunda Montreal'e transfer oldu.

Kariyerinde 60 maçta süre alan Miljevic, bu maçlarda 4 gol ve 4 asist kaydetti.