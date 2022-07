Sait Yılmaz: '3 Temmuz’u kimsenin ucuzlatmasına gönlümüz elvermez'

03 Temmuz 2022 Pazar, 11:51

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 9 Nisan'da düzenlediği Yüksek Divan Kurulu'nda başkan adaylarından olan Sait Yılmaz, 3 Temmuz'un yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Sait Yılmaz yaptığı açıklamada, Fenerbahçe taraftarının gösterdiği direnişe dikkati çekti.

Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Bazı kesimlere 3 Temmuz’u anlatmak zor.

Çimene su verir gibi kafayı ıslatmakta beyin gelişmiyor.

Bunların kafasına her gün vurarak da beynine işletemeyiz.



Bu nedenle

3 Temmuz’u yıldan yıla değil her güne yaymak ve anlatmak gerek.

Zira kahramanı bir kaç kişiden ibaret değil bir kaç on milyondur.

Yani Fenerbahçe’nin büyük Taraftarıdır.



Mesele Cumhuriyet’ti

Mesele Devlet’ti

Mesele Atatürk’tü

Mesele Demokrasi’ydi

Kısaca Mesele,

Bu Hain ve Şer güçler ABD ve Avrupa’da ki destekçileriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Büyük Türk Milletinin Bu topraklarda Bağımsız ve egemenliğine son verip,Medeniyet Anlayışını ve Hukukuyla birlikte ortadan kaldırıp,yerine İslam Siyasetinin Vehabi Şeriat anlayışıyla Ortadoğu-Arap ümmetçiliğine dönüştürmekti.



İşte Büyük Fenerbahçe’nin Büyük Taraftarının önderliğinde ve diğer Kulüp ve taraftarlarının da bize katılarak el birliği ile bu tehlike savuşturulmuş ve bugün Cumhuriyetin daha sağlam bağlarla kenetlenmesi sağlanmıştır.



Kişileri kahramanlaştırarak 3 Temmuz’u kimsenin ucuzlatmasına gönlümüzde yüreğimizde el vermez.

Ancak Haklarını yemeyelim seversiniz sevmezsiniz.Eyvallah.

Doğrusu saygıda kusur etmeyelim. Buna Eyvallah.

Bunları Yüceltelim.buna da Eyvallah.

Amma ve Lakin en yüksek yere Taraftarımızı koymakla başlamakla şartıyla.

Çünkü hepsi HÜR İRADESİ ile bu Direnişi ve Direnci başlattı ve Kazanarak sonlandırdı.



UNUTMAYALIM Kİ,

Büyük Fenerbahçe Kulübünün Varlık nedeni ve Öncelikleri,

Yüce Atatürk,Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Türk Milletinin Varlık ve Yaşamasını önceler.



Ne Mutlu Türküm diyene.

Ne Mutlu Atatürk ve Cumhuriyetçiyim diyene.

Ve

Ne Mutlu Fenerbahçeliyim diyene ve Fenerbahçelilere."