Sait Yılmaz: "Fenerbahçe Stadı, Kadıköy'ün ruhudur!"

02 Ekim 2021 Cumartesi, 18:08

CHP'li eski PM üyesi Tuba Torun'un Fenerbahçe Stadı'nın kent içinde olmasına yönelik getirdiği eleştiri, spor dünyasında geniş etki uyandırırken, Kadıköy Belediyesi'nin CHP'li Meclis 1. Başkanı ve Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sait Yılmaz, "Fenerbahçe Stadı normal bir spor alanı değil, kulüp tarihinin izlerini taşıyan bir mabeddir, Kadıköy'ün de ruhudur" dedi.

Yıllarını şimdiki adıyla Şükrü Saracoğlu, eski adıyla Fenerbahçe Stadı'nda maç izleyerek geçirdiğini söyleyen Yılmaz, "Değerli Tuba Torun arkadaşımızın

Fenerbahçe stadı ile ilgili beyanını üzülürek okudum. Bu eleştirideki alan şahıs veya şirketlere ait bir ticarethane olsa görüşünüze saygı duyulabilir veya anlaşılır olabilirdi.

Ancak Orası büyük bir camianın mabedidir. Yüzyılı aşkın bir bölgedir, 1900'lerden beri insanlar o bölgeyi sportif ve sasyal alan olarak görür.

Fenerbahçe de milyonlarca gönüllüsü taraftarı olan bir camiadır.

Kaldı ki; stat oraya dün ya da birkaç gün önce yapılmış olsaydı katılmasam da itiraz etmezdim beyanınıza.

Ancak

Fenerbahçe Stadı, biz Fenerbahçeliler ve çoğu sporsever için mabet kabul edilir ve yaklaşık yüz yıldan fazladır Papazın Çayırı olarak anılmış ve maçlar yapılmıştır.

Orası bostanlık ve mesire alanı olduğu dönemlerden beri Fenerbahçe’nin adresi olan bir yer.

Tuba Hanımın o sözleri anlık kızgınlıkla söylenmiş olduğuna inanmakla birlikte, trafik ve benzeri şartları çarpıtması da bu görüşün haklı olduğunu göstermez.

Trafik sorunundan yola çıkarak orda stat olmaz demek milyonlarca insanın kalbini kırmak demektir.

Milyonlarca insanı karşımıza almak demektir.

Üstelik bir siyasi kimlik taşıması da ayrıca üzücüdür. Hem yılların kulüp yöneticisi, Fenerbahçe Yüksek Divan kurulu üyesi hem de Kadıköy Belediye Meclisi başkanı olarak eleştirilere hedef olmak da üzücü. Burada Tuba Hanımın taraftarın ve Kadıköylülerin gönlünü alacağına inanmak istiyorum" dedi.



AYGÜN: KUVAYI MİLLİYE RUHU

CHP HDK üyesi ve Kadıköy'lü siyasetçi avukat Doğuşcan Aydın Aygün de sosyal medyadan, "Fenerbahçe; Papazın Çayırı'ndan, Kuşdili'nden, Kuvayi Milliye'ye silah destek rotasından, Erenköy'den, Şaşkınbakkal'dan çıkıp sınırları memleketi aşan tarihi, kültürü ve taraftarıyla Kadıköy'ün en önemli simgesidir. Statların yeri şehirlerin kalbidir" ifadesini kullandı.