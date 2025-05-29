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Sakarya'da müthiş final... Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu!

Sakarya'da müthiş final... Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu!

29.05.2025 22:39:00
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Cumhuriyet Spor
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Sakarya'da müthiş final... Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu!

Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig yükselme play-off turu final maçında karşılaştığı Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan ekip oldu.

TFF 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor, Sakarya'da kozlarını paylaştı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 3-1 kazanarak Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Fatih Karagümrük'ün gollerini 46. dakikada Wesley, 91. dakikada Atakan Çankaya ve 105. dakikada Ahmet Sivri kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü ise 37. dakikada Hikmet Çiftçi'den geldi.


Kocaelispor ile Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'i ilk iki sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkan ekipler olmuştu.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Bekleviç, Djilobodji, Y. E. Demir, Camacho, Moraes, Johnson, Tresor, Göktan Gürpüz, Ülvan, Çağtay Kurukalıp, A. Çankaya

Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Mexer, Atınç, Hakan, Remi, Hikmet, Murat Cem, Ndongala, Billal, Diony.

İlgili Konular: #süper lig #TFF 1. Lig #Fatih Karagümrük #Bandırmaspor