Sakarya'da maç başladığı gibi bitti

Yayınlanma: 20.08.2023 - 21:33

Güncelleme: 20.08.2023 - 21:33

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Mücadelede Sakaryaspor daha çok topa sahip oldu ancak daha çok şut atan taraf Gençlerbirliği'ydi. Kalecilerin gole izin vermediği maç başladığı skorla bitti.

PUANLARINI 4'E YÜKSELTTİLER

Bu sonucun ardından her iki takım da puanını 4'e yükseltti.

Gençlerbirliği, gelecek hafta Bodrumspor'u ağırlayacak. Sakaryaspor ise evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Samet Özkul, Mehmet Şengül

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Bülent Uzun, Rotman, Ndlovu (Dk. 58 Muhammed Akarslan), Burak Süleyman (Dk: 84 Bülent Cevahir), Nalepa (Dk. 65 Çağlayan Menderes), Erdi Dikmen, Hakan Yavuz (Dk. 46 Kasongo), Rodriguez (Dk. 46 Roshi), Erdi Dikmen, Mikail Okyar

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Wu, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 36 Enes Keskin), Erdal Öztürk (Dk. 46. Akabueze), Yatabare (90+7 Oltan Karakullukçu), Nzaba, Yasin Güreler, Alperen Babacan, Rodrigues (Dk. 85 Ensar Kemaloğlu), Uğur Akdemir, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 85 Da Silva)

Sarı kart: Dk. 52 Rodrigues, Dk. 90+8 Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği)