Sakaryaspor 3 puanı tek golle aldı

Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 19:40
Sakaryaspor 3 puanı tek golle aldı
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TFF 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan maçı Sakaryaspor tek golle kazandı.

Karşılaşmada Sakaryaspor'a galibiyeti getiren tek golü 47. dakikada Kabongo Kasongo attı.

3 MAÇLIK KÖTÜ SERİ SONA ERDİ

Ligde 3 maçlık aranın ardından tekrar 3 puana kavuşan Sakaryaspor, 59 puana yükseldi. Erzurumspor FK, 33 puanda kaldı.

Sakaryaspor, ligde gelecek hafta sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Erzurumspor FK, Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.


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